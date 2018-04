Nacho Vidal logra su objetivo: cambiar el nombre de su hija transexual

Nacho Vidal ha estado este sábado en Sábado Deluxe para dar una de las mejores noticias de su vida. El actor de cine para adultos por fin ha conseguido su objetivo después de una larga batalla judicial de tres años y ha podido cambiar el nombre y el sexo de su hija transexual de diez años.

Vidal culmina así un largo periodo de lucha por la libertad de género de su hija con el que finalmente ha conseguido imponerse a las rígidas leyes que obligan a que un menor tenga que esperar a cumplir 18 años para poder iniciar el trámite del cambio de nombre y género en la documentación oficial.

El actor ha acudido al programa de Telecinco para celebrar la noticia y durante toda la entrevista con el presentador Jorge Javier Vázquez se ha mostrado satisfecho, pero a la vez también ha estado un poco crítico con el proceso que hay que cumplir para culminar un trámite así. Vázquez ha presentado a Vidal como un padre coraje y el actor le ha corregido: "Yo no soy ningún padre coraje, solo soy un padre más".

Nacho Vidal es un padre coraje y ha conseguido su sueño... Lo cuenta hoy, en 'Sábado Deluxe' > https://t.co/FahYl8iN2D pic.twitter.com/rZ4Ru31xQg — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 28 de abril de 2018

El actor ha explicado que acudió al registro civil el día señalado para recoger la resolución a la enésima petición presentada por los padres de la menor para cambiar el nombre anterior de su hija y ponerle el de Violeta, con el que la niña se siente plenamente identificada. "Salió la funcionaria con una sonrisa de oreja a oreja y ya solo con aquella sonrisa supe que nos lo habían concedido", ha explicado el actor.

Vidal ha reconocido que en aquel momento se echó a llorar: "Fue muy emotivo". Ya con el papel, llegó el momento de decírselo a su hija que se lo tomó con alegría, pero también con naturalidad.

Sin embargo, la sorpresa no acabó ahí. Al día siguiente, leyendo los papeles con calma, la madre de la niña se dio cuenta de que no solo le habían concedido el cambio de nombre, sino también el del sexo. "La recogimos en el colegio, nos fuimos a una terraza y se lo dijimos. Después le preguntamos qué le parecía. Y claro, tú esperas que ella salte de alegría, pero no. Se quedó fría y dijo: me parece correcto", explicó Vidal.

Y todo esto con diez años que tiene la niña. "Claro, tú piensas, que hay que darle las gracias al juez y al fiscal por haberle dado el cambio... Pero no. Porque ellos han hecho lo correcto y solo han hecho lo que tenían que hacer", reconoció el actor.

Vidal señaló entonces qué lo que más le ha molestado de todo el asunto. "No creo que el libre albedrío que existe en la justicia sea correcto. Porque todo está en función del fiscal o el juez que te toque. Depende de con quien des, te lo dan o no", se ha quejado.

"¿Por qué anteriormente lo hemos pedido y nos lo han rechazado y por qué ahora sí nos lo han aceptado?", se pregunta el actor que asegura que no entiende que algo tan serio deba ser tan arbitrario.

Puedes ver la explicación completa pinchando aquí.