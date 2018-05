Cachondeo con lo que ha hecho el portero del Bayern en el segundo gol del Madrid

Ulreich, el portero del Bayern de Múnich, ha sido el protagonista en el segundo gol del Real Madrid tras una acción incomprensible tras el pase de un compañero.

El guardameta se ha lanzado al suelo ante la llegada de Benzema, pero, en lugar de despejar el esférico, ha dejado pasar el balón dejando en bandeja al delantero francés el segundo tanto blanco.

Al ver este estrepitoso fallo, muchos se han acordado del fallo que se produce a veces en el FIFA, el famoso videojuego de fútbol, que hace que los jugadores hagan cosas del todo incomprensibles.

"Ulreich ha hecho lo que hacen todos los porteros del FIFA 18"

