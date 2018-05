Juan Carlos Girauta responsabiliza a Marx de "cien millones de muertos"

Juan Carlos Girauta ha generado cientos de comentarios este lunes con un mensaje sobre Karl Marx que ha publicado en Twitter.

El pasado 5 de mayo se cumplieron 200 años del nacimiento del filósofo y Girauta lo ha celebrado con un duro mensaje: "Pudiendo no haber nacido, Karl Marx lo hizo hace doscientos años y cien millones de muertos".

La cifra de "cien millones de muertos" que se atribuyen al comunismo fue mencionada por primera vez en El libro negro del comunismo, una obra editada por Stéphane Courtois en 1998.

En ese libro, los investigadores contabilizan las víctimas causadas por los distintos regímenes comunistas que han existido: la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao, Corea del Norte, Vietnam, Camboya...

El mensaje de Girauta ha despertado algunas críticas y, sobre todo, bromas:

Con eso no concuerdo, no podemos responsabilizarlo de las muertes de regímenes autocráticos aun cuando lo hicieran en su nombre. Supo ver las tensiones de su tiempo y su análisis social fue innovador. No acertó en todas sus previsiones. Pero él no es responsable de las muertes.