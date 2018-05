Las reacciones al anuncio de Trump: "lamento" de los firmantes, alegría de Israel

El anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de que abandona el acuerdo con Irán para frenar su programa nuclear porque Teherán "miente" y tiene "pruebas" de que ha seguido buscando una bomba atómica está cosechando las reacciones esperadas.

De apoyo, apenas dos. La más rauda, la de Israel, el país que hace una semana desveló supuestos datos que evidenciarían que los ayatolás tienen un programa nuclear secreto y cuyos documentos han sido la puntilla para que el republicano dé un portazo que tenía ganas de dar desde hace meses. Así, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha felicitado a Trump por su decisión. "El presidente Trump ha tomado una decisión valiente", dijo Netanyahu, que agradeció en nombre de todos los israelíes las medidas del presidente estadounidense "para frenar la actitud agresiva de Irán". El presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald Lauder, también se felicitó del paso dado. "Irán es una nación corrupta gobernada por un régimen del que no se puede confiar en su palabra", a su entender.

También han llegado aplausos de Arabia Saudí. El régimen aseguró hoy que apoya la estrategia de Trump y da la bienvenida al anuncio. "El reino reafirma su apoyo y da la bienvenida a la estrategia que fue anunciada anteriormente por el presidente de EEUU respecto a Irán", dijo la agencia de noticias estatal saudí, SPA. La enemistad entre Teherán y Riad viene de lejos, en una pelea a las claras por la influencia en la zona, Oriente Medio, agudizada por las diferentes maneras de entender el Islam, chiíes a un lado, suníes a otro.

Más han sido las reacciones en contra, las de quienes no entienden un paso que contradice los informes de los verificadores internacionales que repiten insistentes que el acuerdo se estaba cumpliendo y ya Teherán no es una nación al borde de tener armas atómicas. Por supuesto, el primer enfado es el de Irán. Su presidente, Hasan Rohaní, ha calificado de "inaceptable" que EEUU se retire del acuerdo. "No hemos hecho nada incorrecto y es inaceptable que EEUU se retire", dijo en un discurso televisado.

Rohaní anunció que Irán "continuará" en el acuerdo si se garantizan sus intereses y que tomará "decisiones" más adelante en caso contrario."Debemos ser pacientes para ver cómo los otros países reaccionan", dijo Rohaní en un discurso aludiendo al resto de firmantes del pacto: Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. El mandatario iraní informó de que ha pedido a su ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, que en las próximas semanas negocie con los países europeos, más Rusia y China.

"Si al final de este periodo llegamos a la decisión de que los otros países pueden darnos lo que Irán quiere, continuaremos con el acuerdo y haremos todo lo posible por la paz en la región", subrayó. En caso contrario, si Irán no logra conseguir sus "objetivos" ni los "beneficios" del pacto, Rohaní advirtió de que tomarán "un camino muy evidente". Al respecto, el presidente dijo que ha ordenado a la Organización Iraní de Energía Atómica que esté preparada para adoptar medidas "en caso necesario", incluido el enriquecimiento de uranio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamamiento al resto de países firmantes del acuerdo nuclear con Irán a seguir cumpliendo con el pacto, pese a la retirada estadounidense. Guterres, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, se declaró "muy preocupado" por la decisión del magnate y reiteró que el acuerdo nuclear es un "gran logro" de la diplomacia y las políticas de no proliferación.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, ha lamentado la decisión de Trump pero ha afirmado que los países miembros están determinados a cumplirlo. "El acuerdo nuclear pertenece a toda la comunidad internacional y la UE está determinada a preservarlo. Al pueblo iraní le digo: haced porque ninguno lo desmantele, es uno de los más grandes objetivos jamás alcanzados por la comunidad internacional", ha señalado. "Lamentamos el anuncio del presidente Trump, si Estados Unidos cambia de idea serán bienvenidos", añadió la jefa de la diplomacia comunitaria en una comparecencia de urgencia en Roma.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron -a quien Trump llamó antes de su comparecencia- ha anunciado en un mensaje publicado en Twitter que su país, Alemania y Reino Unido lamentan la decisión de su homólogo estadounidense. El jefe de Estado francés, que había intentado persuadir a Trump de que no abandonase el acuerdo durante su visita a Estados Unidos de finales de abril y había hablado por teléfono media hora antes del anuncio del dirigente estadounidense con la canciller alemana, Angela Merkel, y con la primera ministra británica, Theresa May. Todas estas naciones fueron valedoras del pacto, firmado en 2015, junto al EEUU de Barack Obama, Rusia y China.

Donald Trump y Emmanuel Macron, el pasado 24 de abril en la Casa Blanca.

"Trabajaremos colectivamente para lograr un acuerdo más ambicioso, que cubra la actividad nuclear después de 2025, los misiles balísticos y la estabilidad de Oriente Medio, sobre todo en Siria, el Yemen e Irak", agregó el presidente francés.

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake.