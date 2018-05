Cuatro veces se han buscado ya, pala en ristre, los restos del poeta Federico García Lorca, y cuatro veces se han disuelto las esperanzas entre la tierra. Sin embargo, ahora surge una nueva iniciativa que, quizá, permita dar con los huesos del dramaturgo, fusilado en el camino de Víznar a Alfacar (Granada) el 19 de agosto de 1936, al inicio de la Guerra Civil. Varias revelaciones, ya apuntadas hace décadas pero no investigadas, apuntan a que podría yacer bajo el parque que lleva su nombre en la localidad de Alfacar y que sus restos, junto a los de los hombres que fueron fusilados con él, fueron movidos cuando se hizo la obra del recinto sin que se comunicara formalmente.

Según avanza la Cadena SER, la nieta de Dióscoro Galindo, el maestro asesinado junto al escritor, ha solicitado formalmente ante el órgano competente de la Junta de Andalucía cavar en el citado parque público. El abogado Eduardo Ranz, el que consiguió hace unas semanas que técnicos entrasen en el Valle de los Caídos para recuperar restos de varias familias, es quien defiende la causa en nombre de la nieta del maestro.

Entrada principal del parque Federico García Lorca de Alfacar (Granada).

Un grupo de investigadores, técnicos y expertos, entre los que se encuentra el principal biógrafo de Lorca, Ian Gibson, o el antropólogo forense Francisco Etxeberría, creen que allí podrían estar los restos de estos dos hombres y de dos más, el anarquista Francisco Galadí y el banderillero Joaquín Arcollas, muertos la misma madrugada. Este último no dejó descendencia pero, como militante anarcosindicalista que también era, está siendo reivindicado por la central CGT como "heredero ideológico", y por eso también ha pedido ya formalmente la búsqueda.

La nueva petición se hace ante las teorías que apuntan a la existencia de unos restos humanos encontrados en 1986 durante la construcción del parque García Lorca de Alfacar y que fueron "allí depositados dentro de un saco", junto a la fuente, indica la CGT. En la solicitud, el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de este sindicato sostiene que esta teoría "se lleva asegurando desde hace casi dos lustros" y alude a testimonios que la refrendarían, como el del por entonces vicepresidente de la Diputación de Granada, Ernesto Molina, así como de Manuel Valdivia Gómez, exalcalde de Cogollos Vega.

En su escrito relatan que han decidido dar este paso después de que el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, señalara hace unos días en sede parlamentaria que la administración autonómica está abierta a realizar una investigación en esta materia desde el "rigor" y siguiendo los protocolos que establece la ley.

Hace más de 30 años que la familia de Dióscoro Galindo escuchó por primera vez que en la construcción del parque se había encontrado una muleta como la que utilizaba el maestro para andar, además de unos restos óseos. La nieta de Galindo ha asegurado en la SER que es la vez que más cerca se está de la verdad.

"Muy avanzada"

Manuel Jiménez Barrios recuerda que la Junta tiene una Ley de Memoria Democrática "muy avanzada" y con unos procedimientos entre los que se encuentra poner en marcha el mecanismo de la ley si existe una petición de familiares, asociaciones o colectivos, como es el caso. En este sentido, ha confirmado que se han recibido las peticiones oportunas para abrir en el parque, por lo que la Junta ha puesto en marcha el mecanismo habitual.

A partir de dicha petición, hay una comisión técnica regional, formada por profesionales con una larga experiencia, que pedirá los datos de que disponga quien hace la petición y además investigará en otros sectores, informa Europa Press.

El vicepresidente de la Junta ha llamado la atención de lo "peculiar de la noticia que ha saltado", ya que se trata de que en una plaza que el Ayuntamiento construyó, ya en tiempos de la democracia, "hay algunas personas que dicen que se encuentran restos, se meten un saco y se entierran a escasos 20 centímetros".

No obstante, a pesar de la peculiaridad del hecho, Jiménez Barrios ha señalado que la Junta "no puede perder la oportunidad de tomar la iniciativa si hay indicios razonables de que así sea", por lo que actuará "convenientemente y comprobando la veracidad o no de esta información con rigor técnico y con los testimonios de los que dicen que actuaron allí, que todavía viven".