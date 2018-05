Tania Llasera: "La maternidad es la esclavitud moderna"

¿Quién alimenta a sus hijos con tarritos preparados por falta de tiempo? Tania Llasera no duda en alzar la mano. Esta semana la presentadora ha sido protagonista del acto de la nueva línea de alimentación infantil Lupilu de Lidl, donde ha confesado que su hijo está alimentado a base de este tipo de productos y que las madres necesitan que les hagan la vida más fácil sin poner en riesgo la salud de sus niños.

"En el caso de las mujeres, parece que tenemos que estar perfectas. Ayer yo estaba hecha un cuadro y por eso no subí ningún story", ha bromeado Llasera, muy activa en su cuenta de Instagram, razón por la que se ha convertido en más de una ocasión en el foco de las críticas. La vasca ha hablado sobre maternidad, sobre polémicas en redes sociales, sobre la cuestión del físico y sobre feminismo con El HuffPost.

Eres carne de polémica en redes sociales.

Sí, no sé cómo lo hago, pero sí.

¿Cuál es tu parte de culpa?

Pues no lo sé, porque es absolutamente natural el tema. No lo pretendo, pero cada vez que hago algo creo polémica. De verdad que no entiendo el porqué. Mi marido me llama 'la terremoto'. Parece que me echo un pedo y sale un huracán.

Pero cuando eliges un tema del que hablar sabes si ese asunto va a generarte críticas... ¿No?

Hombre sí, después de tantos años ya empiezo a saber cuándo se va a montar parda. Pero luego la gente te sorprende, porque hay fotos que digo: "Bah, esto es imposible que genere polémica". Pues luego va y la genera. Luego ves los comentarios y ves 3.000 sobre dónde está colocado un enchufe en relación al niño, o lo que sea. Esto no lo ves venir, la gente siempre te sorprende.

¿Con qué publicación te ha pasado esto?

Con varias de los niños. Desde poner al niño dormido en el patio tranquilamente y, como lo había tapado con una muselina para que no le diera el sol, te dicen que "se va a ahogar"; o lo dejas en el suelo para que no se caiga y dicen "¡está muy cerca del enchufe!". A ver, que el niño no se mueve todavía. Además, el enchufe está lejos, la perspectiva de la foto engaña. Bueno, mira, sacan tuerca a todo y matizan todo.

Me gusta poner a los 'haters' en su sitio

¿Por qué contestas a los haters, si sólo están ahí para sacar tuerca a todo?

Porque me gusta. Las cosas como son. Sí que es verdad que tengo mucha más gente que me aporta cosas buenas y las leo todas, pero es verdad que a los haters me gusta ponerlos en su sitio. Y decirles "mira, no me conoces, no tienes ni idea, no me des lecciones de vida porque no te voy a escuchar". Igual les hago una publicidad que tampoco debería, pero es que también soy así, no voy a luchar contra lo que soy.

Ahora que eres madre, ¿eres de las que piensa que una mujer está incompleta sin serlo?

Para nada, la maternidad es absolutamente opcional. Es verdad que dicen que nacemos, nos reproducimos y morimos. Ahora que soy madre entiendo muchísimo mejor a la gente que no quiere serlo. Aun queriéndolo como yo lo quería con todo mi cuerpo y todo mi ser, es duro. Hay momentos maravillosos, pero es muy duro, es la esclavitud moderna, con muchísimas recompensas, pero es que realmente no puedes zafarte de ser madre. Una vez eres madre lo eres para toda la vida y entiendo muy bien a mis amigas que han decidido no serlo. Oye, viaja, disfruta, dame mucha envidia que es tu trabajo. Sé una maravillosa tía para mi niño, que no pasa nada.

¿Qué diferencia hay entre la Tania Llasera de Vuélveme loca y la de La voz?

Un par de tallas y que ahora soy madre y tengo más cabeza. Soy más feliz ahora, soy más sana, no salgo tanto, no bailo tanto, pero sí que lo hago en mi casa y en pijama. Un matiz sobre la misma persona. Evolución.

¿Crees que has perdido el toque gamberro de aquella época?

No. Al revés, tengo más que antes.

Te planteaste dejar de publicar fotos de tus hijos (Pepe Bowie, de 2 años, y Lucy Lennox, de 8 meses) en redes sociales, pero no lo has hecho. ¿Por qué?

Porque al final yo vivo mi vida y las redes sociales son un reflejo de ella. Mi vida en gran parte, en una enorme proporción, son mis hijos y estoy tan contenta con ellos que no puedo frenarme. Ojalá, lo intenté. No he sido capaz.

Tenemos que juntarnos todas y ponernos en contra de la industria, de las tallas y de la industria estética

Eres la cara visible en televisión de la mujer curvy. Mucha gente sigue asociando ganar peso con abandonarse. ¿Qué opinas de ello?

Me parece una pena y un retraso. Se sabe ya que lo importante es ser saludable, que cada persona es un mundo y que cada uno tiene un peso y un cuerpo. Lo importante es quererse a uno mismo, vivir lo máximo posible y comer lo mejor posible. Es muy cansino esto de 'estás gorda porque comes'. No, perdona, tengo un hipotiroidismo, me cuesta muchísimo estar incluso como estoy y no me considero gorda, lo que pasa es que estaba muy delgada y ahora estoy normal. Esto es lo que te digo yo sobre mi cuerpo. Tenemos que juntarnos todas y ponernos en contra de la industria, de las tallas, de la industria estética, de todo lo que se mueve por detrás y empezar a pensar en nosotras mismas y querernos.

¿Qué tenemos que cambiar entonces como sociedad?

Muchísimas cosas. Tenemos que evolucionar y dejar de juzgarnos las mujeres entre nosotras, estamos todas en la misma. Todas tenemos la regla una vez al mes, todas tenemos nuestras hormonas, la faena de tener que conciliar... Ellos también, pero al final la madre eres tú, así que tenemos que ayudarnos más las unas a las otras. El feminismo empieza por ahí.