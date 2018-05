El aplaudido palo de Lucía Mi Pediatra a la revista Semana por este titular sobre Pilar Rubio

Pilar Rubio regresó la pasada semana a El Hormiguero, tras dar a luz al tercero de sus hijos con Sergio Ramos. La presentadora no sólo presentó al pequeño de la casa, sino que compartió con la audiencia un "consejo" para recuperar la línea tras el embarazo y el parto. Ese momento fue recogido por la revista Semana con un titular que no gustó nada a Lucía Mi Pediatra.

Rubio contó cuál es el motivo tras su rápida recuperación de la línea: "La gente me dice que adelgazo muy rápido y que si es que me opero. No, no me opero, es que no duermo. Intentad dormir tres horas al día, veréis lo que pasa. Que te consumes".

La revista del corazón recogió inicialmente el momento con el titular "Pilar Rubio: desvela su truco para estar más delgada tras el embarazo", y eso motivó un mensaje de protesta de Lucía Mi Pediatra: "Dormir poco no sirve como truco para adelgazar. Todo lo contrario, aumenta el riesgo de obesidad e hipertensión entre otras patologías".

Estimada @RevistaSemana, cuidado con los titulares: dormir poco no sirve como truco para adelgazar. Todo lo contrario, aumenta el riesgo de obesidad e hipertensión entre otras patologías. https://t.co/hwyU5WbjQ4 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 21 de mayo de 2018

Este mensaje generó un aplauso unánime y más protestas por los consejos poco saludables que las celebridades transmiten en ocasiones a la población:

Los consejos de esta chica suelen ser de ese tipo. Como cuando para maquillarse colgaba al bebé de una mochila de la puerta del baño🤦‍♀️😲 — María Pérez (@MariaP_Loza) 22 de mayo de 2018

Con todos mis respetos...menuda 💩 de "truco"!!!!. Ya podrían parar de vender que tras el embarazo a los dos días hay que tener una talla 36. #pesaos — Laura O. (@senekeando) 22 de mayo de 2018

Típico discurso, no digo que ella lo sea, de anorexias: cuanto más tiempo despierta más gasto de energía no? Pues no es tan simple y muy peligroso. Pero claro estás estupenda... confundir la estética con la Salud. Es posible que con 4 kilos más y durmiendo bien tuviese mejor — Antoni Baena (@abaenag_UOC) 22 de mayo de 2018

Q presión tan tremenda es para las madres el "estar mas delgada tras el parto...". Y para encima, escuchando tonterias y modelos que no aportan nada sobre el puerperio real. Mas apoyo y valoracion por todos es l q necesitan!! — Javi_Matron (@JaviEir_CTO) 21 de mayo de 2018

A mi me ofende q salgan como si fuera lo más normal. En lugar de decir "vivo de mi imagen y me cuido con un nutricionista y un entrenador" suelta esa patraña — Nagore (@Nagore98210089) 21 de mayo de 2018

La revista, al parecer, escuchó las quejas y, por lo que se ven el texto actual, matizó tanto el titular como la información. "Pilar Rubio regresa a 'El Homiguero' con trucos para adelgazar tras dar a luz (pero no es muy saludable)", dice el encabezamiento de la noticia que puede leerse ahora en la web de Semana. En el texto también hay referencias a que no dormir no es un comportamiento sano.