Las imágenes que acreditan el hallazgo del 'santo grial de los naufragios'

La Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI) ha difundido unas imágenes submarinas que acreditan el hallazgo en el Caribe del santo grial de los naufragios: el galeón español San José.

Se trata de fotos que muestran recipientes y, especialmente, cañones con características distintivas que los acreditan como material a bordo de este buque, un navío español con 62 cañones que se hundió en 1708 durante un combate con una escuadra británica ante Cartagena de Indias (Colombia), con un cargamento de oro, plata y esmeraldas, valorado en miles de millones de dólares.

La investigación se produjo en el 2015, y la WHOI ha obtenido recientemente la autorización de Maritime Archeology Consultants (MAC) y el gobierno colombiano para dar a conocer nuevos detalles en forma de imágenes del hallazgo.

El pecio encontró a más de 600 metros debajo de la superficie durante una búsqueda iniciada por MAC y aprobada por el Ministerio de Cultura de Colombia. La búsqueda fue supervisada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la Dirección General Marítima (DIMAR).

"Para garantizar una búsqueda exitosa, conservamos los servicios de Woods Hole Oceanographic Institution, que cuenta con una amplia y reconocida experiencia en la exploración de aguas profundas", dijo Roger Dooley, arqueólogo jefe de MAC. "Esta asociación fue clave para el descubrimiento del San José".

WHOI jugó un papel crucial tanto en la búsqueda como en el descubrimiento del lugar de descanso final del 'San José', que había sido un gran misterio para los arqueólogos, historiadores, gobiernos y cazadores de tesoros marinos durante décadas. Específicamente, la institución proporcionó y operó un vehículo submarino autónomo llamado REMUS 6000 para inspeccionar un área frente a la península de Barú en Colombia.

"El REMUS 6000 fue la herramienta ideal para el trabajo, ya que es capaz de llevar a cabo misiones de larga duración en amplias áreas", dijo el ingeniero de WHOI y líder de la expedición, Mike Purcell.

