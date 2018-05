"Hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la de la gente humilde". El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha respondido con una sentida misiva —publicado en La Voz de Cádiz— al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero quien criticó con dureza al regidor por reprochar al líder de la formación morada Pablo Iglesias y a su portavoz Irene Montero por comprarse un chalé de 600.000 euros.

"¿Tenemos que vivir en chabolas porque eso nos haría más de izquierdas?", preguntó Monedero a la Izquierda Anticapitalista.

Kichi, quien utiliza un tono muy conciliador, justifica su misiva afirmando que "hay cosas que es mejor decirlas porque de no decirlas se enquistan y se vuelven cancerosas y no en un año, ni en dos, ni en diez, más tarde, cuando ya la memoria se ha librado de la carga y el corazón ya no recuerda la herida, te hacen un agujero".

De este modo, Kichi rememora que el pasado viernes afirmó que "el código ético en Podemos no es una mera formalidad. Dije que el código ético es una garantía para vivir como la gente, incluso si siendo conocido resulta incómodo".

En este punto, y tras dejar claro que "lo que están haciendo con Pablo e Irene" le parece "atroz", el regidor de Cádiz ha explicado que cree que la gente le ve tantas veces por la calle que "ya formo parte del paisaje y eso me hace recuperar una especie de íntima popularidad, popularidad no de famoseo sino de pueblo".

"No me pesa que me hagan fotos literalmente con el culo al aire, lo que más duele, lo que más pesa, es una abuela, vecina tuya, diciéndote que no come para que coman sus nietos", continúa el primer edil, antes de compartir con Monedero un hipótesis: "Yo creo que la gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, que nos pasemos de rojos, que nos quedemos cortos de rojos, que nos pasemos de puros, que asumamos contradicciones, pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando, porque, como tú y yo sabemos, diga lo que diga Ciudadanos, hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la de la gente humilde".

