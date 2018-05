El emocionado agradecimiento a Iniesta de una herida durante la grabación de 'Chester'

Chester ha querido rendir un homenaje a los espectadores que resultaron heridos el 15 de mayo durante la grabación de la entrevista entre Risto Mejide y Andrés Iniesta. El programa de Cuatro volvió a invitarlos y les permitió hacer tres preguntas al futbolista.

Las preguntas las hicieron los que se llevaron la peor parte con el desplome de la grada desde la que presenciaban la entrevista. La primera la plantearon dos niños, uno de ellos con la pierna vendada: si le gustaría ser entrenador. La segunda, una mujer con collarín quiso saber por qué llevaba en silencio la cantidad de causas solidarias con las que colabora.

Tras responder a todo, llegó la sorpresa. La tercera cuestión, que hizo otra mujer con collarín y sentada al lado de un niño, se convirtió en un agradecimiento sincero.

"Yo más que preguntarle quería agradecerle que en el momento caótico que tuvimos el otro día, se encargó de entretener a mi hijo, le distrajo, se lo llevó, le firmó la camiseta... Y ese detalle para mí lo llevo muy profundo. Y muchas gracias", dijo muy emocionada.

Iniesta respondió de forma tímida, pero desvió la mirada con los ojos llorosos y agradeció a la mujer sus palabras. Entonces Mejide intervino para contar una cosa que le había llamado mucho la atención del accidente:

"Ahora que dices esto... Mira no lo iba a contar, pero si no lo hago reviento. Hay una escena que a mí se me quedará para siempre, que es cuando están atendiendo a los heridos, hay una mujer en el suelo, que yo creo que se había hecho daño en la cadera, que se estaba quejando y la estaban atendiendo los servicios médicos. Y de repente te ve, que te habías acercado, le cambia la cara, y empieza: ¡Una foto! ¡Una foto! Te lo prometo. Y me pareció tan maravilloso... Esa mujer se olvidó del dolor, del accidente, de todo; y dijo: una foto contigo. Y te hiciste la foto con la mujer ahí... En fin".

Puedes ver el momento completo aquí.