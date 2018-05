Patricia Conde no ha dudado en mostrar su admiración por Loris Karius, el portero del Liverpool. El guardameta tuvo una noche pésima en la final de la Champions League y fue clave en la derrota de su equipo frente al Real Madrid, pero eso le ha dado igual a la presentadora de WifiLeaks.

Con mucho humor, como acostumbra, Conde ha compartido en sus Stories de Instagram un mensaje muy explícito para mostrar su admiración, ejem, por el portero.

"Tan acostumbrado a oír 'No pares, no pares...' Que el pobre se me lía...".

"Cada día me gusta más el fútbol", termina el mensaje de la presentadora, que ha adornado la publicación con muchos corazoncitos.