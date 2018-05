13 palabras canarias que deberíamos usar en la península

Canarias no sólo vive de sus playas y de su eterno clima primaveral, hay otros aspectos en las islas que además de ser un reclamo turístico pueden provocar envidias en el resto de España. A sus arenales se suman buena gastronomía, carnavales, parajes increíbles como el Timanfaya o el Teide y también su vocabulario. En las islas atlánticas se habla un idioma propio y algunas palabras bien merecerían dar el salto a la península.

En El HuffPost hemos seleccionado 13 de esas palabras que te serán muy útiles si visitas el archipiélago, y que querrás usar aunque no viajes hasta allí.

1. Machango

Significado: literalmente es muñeco, aunque también se utiliza con tono descalificativo para llamar a alguien tonto o payaso.

Uso: "Ponte serio y deja de hacer el machango".

Por qué nos encanta: porque es como llamarle fantoche pero de forma un poco más fina.

2. Tenderete

Significado: buena fiesta donde suele abundar la comida y la bebida.

Uso: "Después del tenderete del sábado voy a estar cuatro días a lechuga".

Por qué nos encanta: porque donde hay bebida y comida en abundancia no hay peros que valgan. Menos aún cuando hay mojo, queso y vino canario de por medio.

3. Golifiar

Significado: cotillear, espiar. Se usa especialmente para referirse a los que se meten en la vida de los demás.

Uso: "Estuve intentando golifiar y no me enteré de nada".

Por qué nos encanta: porque golfear y cotillear nunca han estado tan cerca.

4. Tolete

Significado: literalmente órgano reproductor masculino, aunque también se utiliza como descalificativo para decir tonto o bobo.

Uso: "Eres un tolete en toda regla".

Por qué nos encanta: porque aunque sea un insulto, parece hasta cariñoso.

5. Guagua

Significado: autobús o autocar. Su origen viene de la pronunciación de wagon (furgoneta) en Cuba.

Uso: "Corre, que no pillamos la guagua".

Por qué nos encanta: porque hace que coger el autobús parezca ¡guau, maravilloso!

6. Guachinche

Significado: local de Tenerife donde ofrece comida de la zona. Tiene su origen en los tenderetes que montaban agricultores y ganaderos para vender productos a los ingleses y posteriormente a los locales. Probablemente venga de la expresión inglesa I'm watching you (te observo), que se utilizaba para indicar al comprador inglés que podía probar el producto y negociar.

Uso: "Vamos a tomar algo al guachinche".

Por qué nos encanta: porque ahora también podemos usarlo como referente para pronunciar la frase I'm watching you.

7. Godo

Significado: forma despectiva con la que llaman a los peninsulares que tratan a los canarios con superioridad, despreciando las costumbres, el acento, etc.

Uso: "A godos como tú no los queremos en las islas".

Por qué nos encanta: porque no hay forma más histórica y épica de insultar a un peninsular.

8. Agüita

Significado: expresión de sorpresa o admiración.

Uso: "Agüita el golazo de Iniesta".

Por qué nos encanta: porque todos sabemos qué es mojarse de repente y el susto que te das con el chorrazo de agua fría.

9. Cotufas

Significado: palomitas de maíz.

Uso: "Pide unas cotufas antes de entrar al cine".

Por qué nos encanta: porque engaña, aunque incluya la palabra "tufa" están muy buenas.

10. Enchumbado

Significado: mojado por la lluvia.

Uso: "La lluvia me pilló por sorpresa y me enchumbé al volver a casa".

Por qué nos encanta: porque aunque solo te mojes un poco, suena mucho más dramático.

11. Abollado

Significado: que ha comido demasiado, lleno.

Uso: "Me comí toda la parrillada y estoy abollado".

Por qué nos encanta: porque cuando te sale un bollo en la barriga...

12. Enyugarse

Significado: atragantarse.

Uso: "No me des esos sustos mientras como que me enyugo".

Por qué nos encanta: porque no hay forma más literal de atragantarse que ponerse un yugo.

13. Choso

Significado: forma coloquial de decir casa.

Uso: "Vamos a mi choso a tomar algo".

Por qué nos encanta: porque ni keli, ni choza, ni... Choso es mucho mejor.