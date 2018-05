Mick Jagger vacila a su hijo adolescente como tu padre te vacila a ti

Mick Jagger además de ser una estrella del rock, es padre. Además, un padre como otro cualquiera o, al menos, en lo que a redes sociales se refiere. El vocalista de los Rolling Stones, de 74 años, se ha puesto en el foco de atención, esta vez no por una estrambótica actuación, sino por los comentarios que ha estado haciendo en las fotos de Instagram de su hijo Lucas, de 17, y que podría hacer cualquier otro padre.

Tal y como se puede ver en varios pantallazos compartidos por el usuario de Twitter d. patrick rogers (@dpatrickrogers), el cantante ha estado comentando las últimas publicaciones de su hijo adolescente —en las que aparece solo o con amigos— con frases del tipo "parece divertido" (en una foto de fiesta), "cuidado con el agua" (cuando el joven aparece en la orilla de la playa) o el clásico "qué foto más chula" (en dos . Comentarios que no tienen nada de especial, pero que han sorprendido a muchos tratándose de su satánica majestad.

My new favorite thing is Mick Jagger leaving dorky dad comments on his teenage son's Instagram posts. pic.twitter.com/DFEmgwxKp4