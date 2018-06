El editor del Financial Times Peter Spiegel se ha hecho este viernes por la mañana la pregunta definitiva sobre Pedro Sánchez. La que todo el mundo estaba esperando: "¿Será el líder más guapo del G20?".

Es lo que se ha preguntado en un tuit unas horas antes de que Sánchez se proclamase presidente, acompañando la publicación de un link a la noticia del Financial Times sobre la moción. "En el artículo del Financial Times, Michael Stothard señala que el próximo presidente Pedro Sánchez es conocido como "El Guapo" (Mr Handsome). Pero, ¿será el líder más guapo del G20? (Vale, España no está oficialmente en el G20, pero es un país invitado)", ha escrito.

Ha acompañado la publicación con una foto de Sánchez, otra de Trudeau y otra de Enrique Peña Nieto.

In @FT's #Spain explainer, @MStothard helpfully notes soon-to-be PM @sanchezcastejon is known as "El Guapo" (Mr Handsome). But will he even be the most handsome G20 leader? (OK, Spain isn't officially G20, but they're invited) https://t.co/xIEecGrhcz pic.twitter.com/NjVKHJ0Nks