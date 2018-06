Los negocios 'chollo' de Ivanka Trump en China escandalizan en EEUU

A pesar de tener un estilo más suave que el de su padre y mostrarse normalmente más comedida, Ivanka Trump ha levantado un enorme revuelo en Estados Unidos. La hija del presidente de EEUU ha aumentado el valor de sus negocios en China en un momento en que Donald Trump negocia con Pekín cambios en sus relaciones comerciales y después de lanzar un órdago con los aranceles al hierro y al acero.

Los medios estadounidenses han revelado que, desde que Trump tomo posesión del cargo, Ivanka ha solicitado la aprobación de varias marcas registradas en China que le permiten lucrarse con la fabricación y venta de todo tipo de productos, desde mantas para bebés, toallas, cortinas, marcos y muebles hasta ataúdes, libros, café, chocolate y miel y productos de lujo como el perfume y maquillaje.

Ninguno de estos productos son los que realmente vende su empresa, que se dedica a la ropa, zapatos y complementos de lujo. Pero la fabricación de sus productos sí que procede principalmente de China.

Según Politico, la empresa de Ivanka solicitó el registro de 17 marcas el 28 de marzo de 2017, el día antes de que ocupara oficialmente el cargo de asesora de su padre en la Casa Blanca. Este lunes, la misma base de datos mostraba 25 marcas por revisar, 36 activas y ocho aprobadas provisionalmente.

El New York Times detalla cómo se han sucedido los acontecimientos que han desatado la alarma en los últimos días.

El 8 de mayo, China anunció que había aprobado cinco marcas registradas de Ivanka.

Cinco días después, el 13 de mayo, Trump anunció que estaba haciendo todo lo posible por ayudar a la multinacional de telecomunicaciones china ZTE, una empresa a la que su propia Administración había sancionado previamente por hacer negocios con Irán y Corea del Norte.

Este movimiento desató una tormenta de sospecha y escándalo en EEUU y muchos medios se preguntaron a qué se debía su cambio de posición respecto a la empresa china.

Y el 21 de mayo, Pekín aprobó otras dos marcas a Ivanka.

Además de la extraña coincidencia en el tiempo de todo ello, un experto en propiedad intelectual citado por el NYT asegura que el proceso de registro de una marca en China suele tardar 18 meses y que el de la Primera Hija, como muchos llaman a Ivanka, ha sido "muy rápido".

A los rumores de corrupción y conflicto de intereses se ha sumado la actitud esquiva de la hija del presidente, que ha llegado a abandonar una charla con periodistas inmediatamente después de ser preguntada por sus marcas en China y el ejercicio físico que hace Trump para evadir la obesidad.

Ivanka Trump is leading a call on a WH event on sports tomorrow. First question is related to her business trademarks in China. WH aide on call declines to answer and redirects. A few q's later, aide says Ivanka Trump had to go to another meeting.