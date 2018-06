"En Europa nadie se arruina por necesitar un tratamiento médico, en Estados Unidos sí", ha explicado El Gran Wyoming este lunes en la presentación de Esto te va a doler, de Adam Kay, el bestseller de Reino Unido que habla en tono de humor de la situación de los médicos británicos. Aprovechando el momento, el presentador y médico ha aprovechado para hacer una firme defensa de la Sanidad Pública española y para atacar la "política criminal" que se le está aplicando a nuestro sistema sanitario.

Durante el acto, el presentador se ha referido a la descapitalización del sistema. "Esto lo han conseguido ampliando el nivel de calidad y lo llaman libertad de elección", ha explicado. Para ello, ha puesto el ejemplo de un paciente con una catarata, algo que no es urgente, con una lista de espera para quirófano de "entre ocho meses y un año". "Pero es que automáticamente y por un proceso completamente ilegal porque no respetan tu intimidad, a las 48 horas te llaman de una clínica. 'Si quieres te puedes operar la semana que viene', te dicen. Saben que tienes cataratas. Te ofrecen una habitación para ti solo, con televisión sin monedita. Esa operación cuesta entre 15 y 20 veces más que en la Seguridad Social, pero lo paga el sistema público de salud. Están arruinando el sistema para demostrar que no es viable", ha denunciado.

Están arruinando el sistema para demostrar que no es viable

Por otro lado, el presentador —que colgó la bata blanca hace muchos años— ha relatado su experiencia al salir de la facultad de Medicina: otro compañero y él acudieron a una clínica privada a buscar trabajo, y en la primera en la que entraron fueron contratados los dos. Al preguntar en qué consistía su labor, les explicaron que se tenían que quedar por las noches, también en la UCI, y cuando habían terminado la ronda preguntó cuántos médicos más había. "Estás tú solo", le contestaron. Él no estaba aún preparado, no sabía ni cómo funcionaban los aparatos. "No te preocupes, está el teléfono". El Gran Wyoming no aceptó el trabajo.

"Este es el nivel real. Cuando terminé la carrera sabía que tenía la vida resuelta. Sin gran esfuerzo, podía llegar a ganar —haciendo suplencias o certificados médicos— en torno a 3.000 euros al mes, una pasta para un chaval que acaba de salir de la facultad". El músico sabía que esto iba a ser así para siempre, pero ha asegurado que esta situación ya ha cambiado.

La política que se está siguiendo en la sanidad pública española es una política criminal, en el sentido de que están muriendo muchas personas que antes no habrían muerto

Aunque El Gran Wyoming entiende que se trata de una situación muy difícil de contar a la gente, ha indicado que "realmente la política que se está siguiendo en la Sanidad Pública española es una política criminal, en el sentido de que están muriendo muchas personas que antes no habrían muerto. Y esto es tal cual".

Para explicarlo, el presentador se ha referido a un estudio realizado "en un único hospital" de Inglaterra, por el que el responsable de Sanidad británico tuvo que pedir disculpas. Llegaron a la conclusión de que en ese solo centro "habían muerto 2.000 personas que no habrían muerto con las condiciones anteriores a la época Thatcher", ha explicado. Y ha añadido que no era por los médicos, si no por el eslabón más bajo, "cuando contratan a enfermeras o celadores, que los sacan de la calle sin ningún tipo de calificación, y son subcontratados por dos duros. Y esta es la realidad. Son los ciudadanos los que tienen la capacidad de cambiar las cosas. Estamos cayendo en un pozo".

Algunos exconsejeros de la Comunidad de Madrid están viviendo ahora con grandes sueldos a costa del dinero que han traspasado. A esto le llamamos ahora puertas giratorias, pero de toda la vida se han llamado sobornos

El humorista ha tenido también palabras para las puertas giratorias. Respecto a ello, ha indicado que los últimos consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid tienen ahora cargos de responsabilidad en centros de sanidad privada, "y no por sus grandes conocimientos de Medicina, sino por todo el dinero que han derivado a la sanidad privada. Están viviendo ahora con grandes sueldos a costa del dinero que han traspasado. A esto lo llamamos ahora puertas giratorias, pero de toda la vida se han llamado sobornos".

Al final, el médico es ese profesional al que "le dan hostias por los dos lados", el paciente y la administración, y si la sanidad privada es asequible es "porque la pública es competente", entiende Wyoming. Aunque también "se están cargando a las cabezas visibles y grandes", ha analizado. "Una de las cosas que hizo Esperanza Aguirre, por citar a alguien muy querido por todos los presentes, fue jubilar obligatoriamente y sin más a todos los médicos a partir de los 65 años. La medicina es un sistema muy especial. Cuando yo entré en la facultad todos los catedráticos eran las figuras relevantes de la medicina, todos mayores de 65, los que realmente saben de medicina", ha reconocido, a la vez que ha recordado a la marea blanca, "que busca dar mejor asistencia y a la que la administración vende como una clase privilegiada y poco solidaria, que reclama más por su trabajo cuando la situación real de la sociedad es de penuria".

En definitiva, según la visión del presentador, los políticos están convirtiendo la sanidad en un gran negocio. "En Estados Unidos los que están forrados son los médicos. Aquí están cobrando una media de 3.000 euros, pero no tiene nada que ver. Están 12 horas metidos en el quirófano. Si quisieran podrían cobrar mil veces más en EEUU", ha defendido.

"Es así de evidente, pero es la era que nos ha tocado vivir. En este campo concreto de la Sanidad, antes la política tenía un nivel de decencia superior", ha sentenciado Wyoming.