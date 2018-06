El anuncio de Fernando Alonso que ha desatado el cachondeo por este detalle

El último anuncio de Fernando Alonso está dando mucho que hablar por un llamativo detalle. El piloto español de McLaren participa en una campaña para promocionar distintos lugares de España como destino turístico y ha optado por un sitio de ensueño: Cudillero, en su tierra, Asturias.

Lo que ha llamado la atención de los tuiteros es que el piloto se hace un selfie con ese escenario de fondo, pero es un croma.

With corners like these, it is easy to fall in love with @Spain.😊👏👏 Con rincones como estos, es fácil enamorarse de España.#SpainIn10Sec #VisitSpain https://t.co/CqZPKcD8bg pic.twitter.com/roS88EOi1v