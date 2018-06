El biólogo sueco Svante Pääbo, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2018

El biólogo sueco Svante Pääbo, fundador de la paleogenética, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2018. Es especialista en genética evolutiva y ha centrado su trabajo en el estudio del genoma completo del hombre del Neandertal y las primeras poblaciones de la prehistoria.

Svante Pääbo, 2018 Princess of Asturias Award for Technical and Scientific Research. #PrincessAsturiasAwards pic.twitter.com/mfIpazHw7v