Alfred García, exconcursante de Operación Triunfo 2017 y representante de España en Eurovisión junto a Amaia Romero, su pareja sentimental, se ha sincerado en una entrevista concedida a El Español, en la que expresa su opinión sobre España y la situación política del país.

En una de las reflexiones que hace, Alfred explica por qué regaló el libro España de mierda, de Albert Pla, a Amaia. "Ha habido muchos artistas que han cambiado el mundo con sus canciones, con sus mensajes, y que a partir de su simbología y de sus letras han abierto la mente a muchas personas... siempre han peleado por un mundo mejor y más pacífico", asegura.

"Yo entiendo la situación, pero no soy nacionalista de ningún tipo, ni catalán ni español. Soy patriota de la música"

"Te hablo de personas como Raimon o Serrat. Cambiaron el rumbo de este país. Mira Albert Pla, que siempre ha criticado todas las injusticias de este país y su falta de libertad. Por eso yo le regalé su libro a Amaia. No voy a regalar Alicia en el país de las maravillas, regalo España de mierda de Albert Pla porque es necesario", explica el cantante.

Es ahí cuando reconoce que sintiéndose de España, también se siente "una persona que cree que España tiene que cambiar mucho para que me sienta orgulloso de ella". Alfred cree que "estamos en un momento delicado, con los sentimientos a flor de piel", especialmente "los nacionalismos". "Yo entiendo la situación, pero no soy nacionalista de ningún tipo, ni catalán ni español. Soy patriota de la música, y si alguien coarta la libertad de algo, me deja de gustar: sea catalán, español o lo que sea".

"Qué le voy a decir a Pedro Sánchez, que baje el 21% del IVA, que ya está bien"

"No estoy orgulloso de representar a España a nivel político. Lo siento", insiste el joven cantante, quien afirma que se sentirá "orgulloso" de hacerlo "por la cultura que tiene: por Fito y Fitipaldis, por Robe Iniesta, por Manuel Carrasco, por Pablo López...". El exconcursante de OT 2017 cree que "en España se trata igual a los ladrones del PP que a Valtonyc por hacer una canción".

Además, envía un mensaje a Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno. "Qué le voy a decir, que baje el 21% del IVA, que ya está bien", expresa Alfred, quien habría hecho ministro de Cultura a Albert Pla. "Al día siguiente dimitiría y elegiría a otra persona", bromea.