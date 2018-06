Salvini subraya que Italia no tiene "el deber" de convertirse en 'enorme campo de refugiados'

El viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha reafirmado este lunes el rechazo a la llegada a Italia de buques de salvamento con migrantes, al tiempo que ha asegurado que el país no tiene "el deber" de convertirse en un "campo de refugiados".

"Salvar vidas es un deber, convertir a Italia en un enorme campo de refugiados no", ha afirmado el titular de Interior italiano, un día después de ordenar el cierre de los puertos italianos ante la llegada del buque de salvamento de MSF y SOS Mediterranée 'Aquarius', con más de 600 personas a bordo.

En un mensaje publicado en su página de Facebook, el también líder del partido ultraderechista Liga ha criticado la actitud de otros países europeos en el tema de la inmigración que llega a Italia y ha cargado contra la Unión Europea por su inacción.

"Hoy también el barco Sea Watch 3, de una organización alemana y con bandera holandesa, está frente a las costas libias a la espera de efectuar la enésima carga de inmigrantes, obviamente para llevarlos a Italia. Una organización alemana, con buque holandés. Malta no se mueve, Francia rechaza y a Europa le da igual", ha señalado, antes de sentenciar: "Basta".

Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia.

L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'È CHI DICE NO.#chiudiamoiporti pic.twitter.com/kjusddFDqH