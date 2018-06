El emotivo mensaje de la ex de Anthony Bourdain sobre la hija de ambos

A post shared by ottavia busia-bourdain (@ottaviabourdain) on Jun 10, 2018 at 9:40pm PDT

Bourdain y Busia estuvieron nueve años casados y se separaron en 2016. Busia, luchadora de artes marciales mixtas, habló en 2012 sobre su relación con Bourdain en una entrevista con The New York Times.

"Nos reímos mucho el uno del otro", confesó Busia. "Digo lo que quiero. A la gente le gusta o no, pero no me importa".

Bourdain describió su vida familiar como "completamente disfuncional" ―pero en el buen sentido― en una entrevista con People en 2016.

"Adoro a mi familia, pero no es una familia ordinaria", afirmó. "Si no estoy viajando, básicamente me quedo sin hacer una mierda un viernes por la noche. Me voy a la cama cuando mi hija de nueve años decide irse a la cama. Si estoy en casa, no voy al último restaurante de moda, no me paseo por las alfombras rojas, cocino algo que le gusta a mi hija o me quedo cerca de casa".