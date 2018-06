El Real Madrid ha anunciado este martes que Julen Lopetegui será su entrenador tras el Mundial de Rusia. El entrenador vasco será el sustituto de Zinedine Zidane, que abandonó por sorpresa el club hace unas semanas tras lograr que el equipo ganase tres Champions League seguidas.

Lopetegui es el actuar seleccionador de España y faltan sólo dos días para que comience la andadura de su equipo en el Mundial de Rusia 2018. Esta circunstancia ha hecho que muchos critiquen en redes el momento elegido para anunciar cuál será su próximo trabajo:

Me parece un desacierto absoluto el momento elegido para anunciar que Lopetegi entrenará al Madrid después del mundial. Una innecesaria distracción a dos días de comenzar el campeonato.

Mucha gente criticó a CR7 por el momento en el que comunicó que estaba tanteando su marcha del Madrid. Espero que ahora digan lo mismo respecto a Lopetegui, porque ahora no es el momento de comunicar su futuro con el Madrid teniendo el debut en #Rusia2018 dentro de 3 días

Quitando que el momento no ha sido ni mucho menos el mas adecuado, el Madrid no podia esperar hasta Julio y Lopetegui no iba a dejar pasar la opción de entrenar al Madrid, ni el ni nadie que pudiese vaya...