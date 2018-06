Kaylyn Marie se quedó accidentalmente fuera de casa cuando su puerta se quedó bloqueada con un palo. La mujer empezó a agobiarse ante las pocas opciones que tenía de solucionar la situación. Sin embargo, la joven contó con un aliado que le salvó del problema: su perro Sam.

La chica comenzó a dar indicaciones al Golden Retriever a través del cristal, pidiéndole que cogiera el palo. Y al perro le costó muy poco entender el mensaje, a juzgar por lo que tardó en desbloquear la puerta con las patas. "¡Me has salvado! ¡Te amo! ¡Buen chico!", grita la chica emocionada en la grabación.

1,890 Likes, 190 Comments - Sam (@samthegoodboi) on Instagram: "He's the best boi"