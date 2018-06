Gonzo: "Recuerdo a mi padre bailando en calzoncillos encima de la mesa con el España 5 - Dinamarca 1"

"Xornalista galego. Celtista. A las órdenes de @El_Intermedio". Así se define Fernando González 'Gonzo' en su perfil de Twitter y quizás con lo de "celtista" se queda corto. El reportero de La Sexta es futbolero nato y casi todas sus referencias futbolísticas (aunque tengan que ver con el Mundial) pasan por Vigo: la imagen de su padre celebrando una victoria de España en su casa de Vigo, el recuerdo de acudir con su abuelo a ver un partido a Balaídos en el Mundial del 82 o la alegría de que este año haya un celtista entre los seleccionados, Iago Aspas.

Eso sí, por muy acérrimo que sea Gonzo del equipo pontevedrés, nunca veremos una bandera del Celta en su balcón. Ni la de Galicia. Ni la española. En esta entrevista explica por qué:

¿Cómo viviste el momento en que España ganó el Mundial hace ocho años?

Con mi padre y con mi mejor amigo, con quienes tengo el hábito de ver los partidos, en el bar de abajo de casa de mis padres, en Vigo. Espero volver a ver allí los partidos este año.

¿Recuerdas otra victoria que te marcase especialmente?

Recuerdo a mi padre bailando en calzoncillos encima de la mesa del salón con el España 5 - Dinamarca 1 [en 1986]. Y luego también recuerdo especialmente el Mundial del 82, porque se jugaron dos partidos en Vigo y los vi en directo. Fue un Perú - Camerún, si no me equivoco, y un Italia - Polonia. Me acuerdo de que la afición italiana era increíble. Ver ese partido en directo, con mi abuelo, que en paz descanse, con 5 o 6 años y en Vigo, es algo imposible de olvidar.

©GTRESONLINE El presentador Fernando González 'Gonzo', en el plató de 'El Intermedio'.

Si pudieras elegir a un jugador al que hacerle una pregunta incómoda (como las que le haces al Gran Wyoming en El Intermedio), ¿a quién se la harías? ¿Y qué le preguntarías?

Qué difícil... Creo que se la haría a Ronaldo o a Messi, o a alguno de los que haya defraudado a Hacienda. Y les preguntaría: ¿con tanto dinero como tenéis, de verdad era necesario hacer eso?

¿Te gustaría que 'La Roja' también tuviera el morado entre sus colores?

Uf, paso de esas cosas. De hecho, este año hubo una polémica con el color de la camiseta de la Selección y me pareció una chorrada.

¿Pero pondrías la bandera española en tu balcón si ganamos el Mundial?

No. Ni la del Celta ni la de Galicia. Me parece que es algo que tiene que quedarse en casa.

Este año hay dos gallegos entre los seleccionados: Lucas Vázquez (del Real Madrid) y Iago Aspas (del Celta de Vigo). Esta pregunta es fácil: ¿con cuál te quedas?

Para la Selección, con los dos, pero, claro, soy muy de Iago Aspas. Es canterano del Celta y además está jugando ahora en el Celta. Que vaya a la Selección un jugador del Celta es algo que no vivíamos desde Jorge Otero en el 94. A Iago lo conozco personalmente, lo entrevisté hace poco, siento casi un orgullo de padre por él. De hecho, si después del Mundial triunfa y se va del Celta, me alegraré mucho por él. Así que, en esto, que me perdone Lucas Vázquez.

¿Lo de que esté Iago Aspas es un aliciente especial para seguir este Mundial?

Si juega él, veré los partidos con más motivación. Si no juega Aspas, los del Celta nos cabrearemos. Pero si aun así no lo sacan y ganamos el Mundial, lo celebraré igualmente.

Tú que eres mucho de meterte en la boca del lobo, ¿te imaginas animando a 'la Roja' en Cataluña?

La verdad es que no me veo. No soy mucho de ver los partidos en estadios, salvo los del Celta. Pero, vamos, si los viese en Cataluña, animaría a la Roja igual que en cualquier otro sitio.