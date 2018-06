Juncker convoca este domingo una mini cumbre de líderes europeos sobre migración

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha invitado este miércoles a una "reunión de trabajo informal sobre cuestiones de migración y asilo" a un "grupo" de mandatarios el domingo, días antes de una cumbre de la UE consagrada a este asunto que divide el bloque. "El objetivo de la reunión, que tendrá lugar este domingo [en la sede de la Comisión Europea] en Bruselas, es trabajar en soluciones europeas de cara al Consejo Europeo", ha tuiteado el titular del ejecutivo comunitario.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v