Un padre de Calp se pinta las uñas con su hijo, al que dieron de lado en el cole por llevar esmalte

Era un desahogo. Fernando del Río estaba tan enfadado que decidió compartir su estado de ánimo en Facebook. Pero su grito se ha acabado convirtiendo en un fenómeno viral, en una llamada compartida a la libertad, la igualdad y el respeto. Y, todo, por unas uñas pintadas.

Este padre de Calp (Alicante) publicó el pasado 16 de mayo unas fotos y un texto en el que contaba que es padre de unos gemelos y que a uno de ellos, Iker, "le encanta disfrazarse, maquillarse, pintarse las uñas, etc...". "El problema es que hoy en día y siendo tan pequeños (4-5 años) hay compis de cole que a mi hijo no le dejan jugar porque lleva las uñas pintadas. ¿Estamos locos o qué?", se preguntaba.

"Es totalmente alucinante que pase esto con niños tan pequeños. Es muy fuerte y muy muy triste que hoy en día yo tenga que intentar convencer a mi hijo de que no hace nada malo, que si le hace feliz pintarse la uñas que lo haga, por que no le hace daño a nadie. Duele mucho ver como tu hijo no quiere hacer algo que le hace feliz solo por miedo a la reacción de sus compañeros de clase, repito, compañeros de 4-5 años. Alucino!!!", abunda en la publicación.

Por eso, Fernando decidió pintarse también las uñas, como su hijo, y demostrar al mundo que el respeto es esencial. "Seguiré haciendolo las veces que haga falta y las veces que mi hijo quiera. Demos libertad a los hijos para que hagan lo que les hace felices sin mirar si son cosas de chicos o de chicas, son cosas de personas, de individuos, de niñ@s.... simple y llanamente...", concluye.

(Puedes seguir leyendo tras las fotos...).

Fernando del Río / FACEBOOK Las manos de padre e hijo, en la publicación de Facebook que ha sacado el caso a la luz.

Fernando Del Río / FACEBOOK Fernando, con su pequeño.

Según ha relatado el padre al diario Levante, "el valiente no soy yo; es mi hijo de cuatro años". "Quería que llegara a cuatro padres y que reflexionaran sobre los valores de los niños. Nada más. No esperaba tanta repercusión", confiesa al citado diario.

La gente, dice, ha respondido "muy bien", y aunque rechaza el calificativo de "padrazo", es lo que más le repiten.

¡Bravo por ese gesto!