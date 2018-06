El exteniente de alcalde de Madrid, al saber que aprobó un máster en la URJC: "No hice ni el huevo"

La jueza que investiga el máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha exhibido hoy al exconcejal Pedro Calvo, miembro del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, sus notas en dicho máster, ante lo que él ha mostrado su perplejidad: "No hice ni el huevo". Su relato no es único, sino que se ha ido repitiendo en el resto de alumnos que han comparecido esta mañana como testigos ante la magistrada. Sorpresas y hombros encogidos al hablar de unos estudios en los que nadie, confiesan, dio el callo.

El que fuera responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid en la época de Gallardón ha sido el primero en declarar como testigo en la jornada de hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que investiga las irregularidades del máster en derecho autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos.

Según ha manifestado él mismo en declaraciones a los medios, se ha quedado perplejo cuando, durante su declaración, la jueza que investiga esta causa, Carmen Rodríguez-Medel, le ha mostrado sus calificaciones en todas las asignaturas del máster porque él, a pesar de que se matriculó, nunca fue a clase ni entregó "nada".

"No hice ni el huevo, como se dice", ha bromeado, y ha explicado que aunque él se matriculó porque en ese momento tenía interés en cursarlo para estudiar posteriormente un doctorado, luego se dio cuenta de que no podía atender a clase ni estudiar las asignaturas por su condición de concejal y no llegó a cursarlo, por lo que este registro de notas le parece "inaudito" y "vergonzoso".

"Bastantes sobresalientes"

También ha comentado el testigo, divertido, que sus calificaciones son "muy buenas", y ha sacado "bastantes sobresalientes" y también ha dicho que durante la declaración le han pedido explicaciones a este respecto, pero el ha respondido que la explicación se la tienen que dar a él.

A preguntas de los periodistas, ha declarado que no se ha fijado en quién firmaba el acta de sus notas y tampoco si figuraba una calificación del Trabajo de Fin de Máster, del que como el resto de asignaturas, jamás se presentó a evaluación.

Calvo ha recordado que pagó 1.500 euros para matricularse en el máster y por eso figura su nombre en el acta de convalidaciones de asignaturas, pero ha reconocido haber entendido por qué le han llamado a declarar como testigo cuando ha conocido que existía un acta de notas de todas las asignaturas del máster que nunca cursó.

Lo que contaba Calvo se parece a lo que han dicho otros testigos. Como el amigo de Cifuentes y exgerente de la Universidad Complutense de Madrid Dionisio Ramos que ha mostrado su "sorpresa" cuando ha visto sus asignaturas calificadas y convalidadas, pese a que él no cursó el máster tras matricularse, han informado fuentes jurídicas.

También el catedrático de la Universidad de Alcalá José Antonio Gurpegui Palacios, el empresario Ricardo Enrique Medina y la periodista Inmaculada González fueron otros de los alumnos matriculados pero que no obtuvieron el título porque renunciaron a cursar el máster.

"No entienden nada de lo que pasa", han añadido las fuentes, que han precisado que todos ellos han explicado a la magistrada que no hicieron nada en aquella promoción del máster, pese a que figuran en el listado de diez alumnos con notas convalidadas.