Estupefacción de Àngels Barceló ante el "devastador mensaje" enviado con la puesta en libertad de 'La Manada'

Los componentes de La Manada podrán salir en libertad en las próximas horas si pagan los seis mil euros de fianza que les ha impuesto la Audiencia provincial de Navarra. La decisión de dejar en libertad a los condenados la ha adoptado el mismo tribunal que dictó sentencia, recuerden, y les condenó por abusos sexuales y no por agresión. Entonces hubo un voto particular que pedía la absolución. Pues bien, para decidir su puesta en libertad al juez del voto particular se ha unido la única mujer que forma parte del tribunal.

Todavía no conocemos el auto y, por tanto, no conocemos los motivos que han llevado al tribunal a decretar la libertad de los condenados, pero, de entrada, es una decisión que genera enorme alarma social y más inseguridad para las mujeres. Sabemos cómo actuaron los condenados, lo sabemos porque leímos en la sentencia los hechos probados, cómo introdujeron a la víctima en una escalera, cómo la violaron, cómo se jactaron de lo que hicieron, cómo la dejaron allí tirada, conocemos los detalles, porque la sentencia describía lo que se veía en los vídeos. Nuestra sorpresa fue que ante esos hechos probados el tribunal considerara que era un abuso sexual y no una violación como identificamos todas las mujeres.

Así que primero consideraron abuso lo que era una violación y ahora consideran que los condenados no suponen ningún peligro, a pesar de que ya actuaron en otras ocasiones, con proceso abierto incluido, y también dicen que no hay riesgo de fuga. Y no es verdad que el límite de prisión preventiva llegaba a su fin, si los jueces quieren se puede prolongar hasta la mitad de su condena, que es de nueve años, si esta condena está recurrida.

Es imposible entender esta decisión y más imposible todavía si se compara con otros casos. Otra vez el mensaje desde la justicia es devastador para las mujeres. Los de La Manada estarán libres dentro de unas horas y entonces las mujeres seremos algo menos libres.