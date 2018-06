Indignación entre las políticas españolas por el auto de libertad de 'La Manada'

Indignación entre la clase política por el auto de puesta en libertad de 'La Manada', conocido este jueves, en el que la Audiencia de Navarra lo justifica asegurando que la pérdida de anonimato de los condenados les impide volver a delinquir, además del hecho de vivir a 500 kilómetros de distancia.

Las portavoces de los distintos partidos políticos han mostrado su estupefacción por los argumentos que da el tribunal, de donde sólo ha salido un voto discrepante, el del presidente del mismo.

Lastra (PSOE): "Mala noticia"

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha calificado de "mala noticia política y jurídica" el auto de libertad provisional y ha reiterado la necesidad de formación en materia de violencia sexual para los "operadores jurídicos".

"Lo que se traslada (con el auto de libertad provisional) es que en este país no sucede nada cuando cinco hombres acorralan a una joven en un portal, la someten y los jueces entienden que no existe riesgo de fuga y que la víctima nos se va a sentir agredida", ha explicado Lastra en una entrevista en Los Desayunos de TVE, quien ha destacado, sin embargo, el voto particular del magistrado José Francisco Cobo Sáenz, contrario a la libertad provisional por la gravedad del delito.

La dirigente socialista ha reiterado la necesidad de dar formación en materia de género "a jueces, fiscales y operadores jurídicos" como defiende la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y ha recordado que "eso es lo que dice el Pacto de Estado".

Cospedal (PP): "Muy frustrada"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho hoy que "como mujer" se siente "profundamente decepcionada y muy frustrada" por la puesta en libertad de los cinco miembros de 'La Manada' y ha asegurado que es el momento de abordar la reforma del Código Penal.

"Nos podemos quejar mucho pero tenemos que ser eficientes y eficaces y si creemos que tenemos un problema, vayamos a modificar el Código Penal entre todos" ha dicho la dirigente popular en una entrevista en Antena 3.

Cospedal ha reiterado que, como ciudadana, respeta las decisiones judiciales pero ha insistido en que hay conductas que "no están suficientemente bien sancionadas" en el Código Penal y por ello hay que modificarlo.

Montero (Podemos): "Tiene que haber reacción de los poderes públicos"

La diputada y portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Irene Montero, ha expresado sus discrepancias con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ante la puesta en libertad de los condenados.

En su opinión, el ejecutivo de Pedro Sánchez se "está quedando corto" con las medidas propuestas relativas a la tipificación de los delitos sexuales y reclama una "reacción inmediata".

"En esto no estoy de acuerdo con el Gobierno porque claro que hace falta formación, pero no basta con eso, hace falta reformar el Código Penal", ha explicado Montero en una entrevista RNE, en alusión a las declaraciones de Delgado en las apostaba por avanzar en programas de formación y de perspectiva de género más que por reformas legales.

En opinión de Montero, es necesario incluir dentro de las formas de violencia contra la mujer las violencia sexuales que se producen fuera del seno de la pareja y adoptar otras medidas por agilizar los procesos judiciales.

Para la dirigente de Podemos, 'hay cosas del auto judicial que llaman mucho la atención, como el hecho de que se considere que no hay riesgo de reiteración delictiva que contrasta con una carta de uno de estos salvajes en la que, ni siquiera, es consciente de haber cometido un delito".

Montero entiende que ahora "toca la inmediato" y ha recordado que el movimiento feminista "está dando ejemplo" y, en su opinión, "tiene que haber una reacción de los poderes públicos".

Santamaría (PP): "Cuesta de entender"

La exvicepresidenta del Gobierno y precandidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "dolorosa" la decisión de la Audiencia de Navarra.

En una entrevista en El Cascabel de 13TV, Santamaría ha reconocido que le "cuesta entender decisiones como estas". "Con la ley en la mano puede hacerse, pero la sociedad a veces no comprendemos que estas cosas salgan así", ha añadido.

Para la exvicepresidenta, el caso de 'La Manada' era "muy grave" y, aunque prefiere ser "cuidadosa", ha señalado que desde el punto de vista social "la gente de la calle se sorprende con las libertades provisionales".

"Parece que el tiempo en la cárcel no es lo que pudiera uno pensar que en circunstancias normales pudiera corresponder. Pero nosotros no nos corresponde aplicar la ley, es a los jueces y hay que respetarlo", ha remachado.