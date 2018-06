El cantante José Manuel Soto ha vuelto a generar polémica en Twitter por sus opiniones políticas y sociales.

Soto ha elaborado un hilo de seis mensajes hablando sobre los años del franquismo, que ha calificado como "una España sencilla y feliz" donde los niños eran felices "jugando al fútbol 20 contra 20 en un campo de albero con un balón de goma". "No crean todo lo que les cuentan".

Nací en el 61, soy el cuarto de nueve hermanos, fui a varios colegios d curas, jamás me pegaron ni sufrí abusos de ningún tipo, éramos felices jugando al futbol 20 contra 20 en un campo d albero con un balón d goma, no crean todo lo q les cuentan, era una España sencilla y feliz

Porque a Soto no le des Netflix ni HBO, no, él añora "aquellas teles en blanco y negro" en las que "sólo había un canal", sí, "pero se hacían programas mucho mejores que los de ahora con muchos menos medios" y "las familias enteras se sentaban a aprender", (sí, aprender), "y a disfrutar de grandes maestros de la comunicación como Félix Rodríguez de la Fuente o Ibañez Serrador".

¿Y los coches? Lean:

Los coches eran ruidosos y no tenían aire acondicionado pero nadie se quejaba, nos metíamos todos en el 600 y nos entreteníamos cantando o jugando a los personajes, el trayecto Sevilla-Chipiona podía demorarse varias horas pero cuando se divisaba el mar te sentías feliz

Pero aquí llega la mejor parte: cuando Soto se refiere a la democracia. Que sí, que está bien, pero "¿somos más felices?", se pregunta el cantante. Él tiene respuesta y no, no te sorprenderá:

La democracia trajo más libertad y más nivel d vida, pero ¿Somos más felices? Yo no lo creo, hemos creado una sociedad crispada, protestona, q habla mucho y escucha poco, se han perdido valores importantes como el respeto a los mayores, el esfuerzo, la disciplina y la humildad...

Porque Soto lo único que quiere es que conozcas más España antes de irte por ahí a descubrir mundo y defiende más cultura y menos dinero:

Aun así, el cantante aclara que no quiere decir "que tiempos pasados fueron siempre mejores" porque, dice, "no lo fueron", sino que "cada época tiene sus luces y sus sombras y tenemos que intentar mejorar". "Creo que deberíamos reflexionar sobre la sociedad que estamos creando y el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos", culmina su hilo.

Con todo esto no quiero decir q tiempos pasados fueran siempre mejores, no lo fueron, cada época tiene sus luces y sus sombras y tenemos q intentar mejorar, creo q deberíamos reflexionar sobre la sociedad q estamos creando y el mundo q le vamos a dejar a nuestros hijos. Saludos.

Esta idílica visión de los años del franquismo le ha valido críticas en Twitter:

Yo nací en el 65 y tbn fui muy feliz..Pero era consciente de que había familias que lo pasaban muy mal y tenían que emigrar por la miseria y pobreza q había..Así q esa España no la quiero para nada estudiaban solo los q tenían dinero.

Yo estudié en un colegio de curas en el que se ninguneaba al "pobre" y se arrodillaban ante el rico. No tengo un buen recuerdo de las sotanas. Fueron ellos quienes me apartaron de la iglesia. Ahora hablo con Dios sin intermediarios y sin comisionistas.

Nací en los 50, hijo único, tuve una infancia feliz, crecí, seguí siendo feliz.... Hasta que me di cuenta, de que no tenía libertad, de que necesite un informe de buena conducta para muchas cosas... https://t.co/ekTQMhKihB

Que no lo hayan hecho contigo, no significa que no lo hayan hecho. https://t.co/NDP873BEuZ