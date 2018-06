Risto Mejide se despide de esta temporada de Chester con dos entrevistados muy diferentes y polémicos por distintas razones: el exconseller Santi Vila, único del Gobierno de Puigdemont que ha reculado en sus posiciones independentistas, y la directora y actriz Leticia Dolera, icono del feminismo.

El tema del programa era "la culpa" y Dolera ha creado mucha división en redes con sus críticas al patriarcado y sus reflexiones sobre la forma de ligar y los micromachismos, aunque la mayoría de los que cargaban contra ella eran hombres.

La cineasta ha hecho varias confesiones sobre experiencias machistas que ha vivido y ha dejado memorables frases y reflexiones sobre el tema. Te resumimos su paso por el programa de Risto en las 15 mejores y más comentadas en redes:

Creemos que sólo los descerebrados violan pero no es así. Hasta el chico más sensible y el que mejor te cae de todos puede haberlo hecho"

Claro que me han metido mano volviendo a casa. Y encima sintiendo vergüenza porque al gritar pensaba que la gente diría que estoy loca. La cultura de la violación culpabiliza a las víctimas. Hoy día la culpa tiene nombre de mujer"

Tengo derecho a vestirme como yo quiera porque me visto para mí, no para incitar la sexualidad de nadie. Tú no tienes derecho a calificarme de nada en relación a mi sexualidad porque mi sexualidad me pertenece"

Insistir es acosar. Es muy importante aclarar que si no hay 'sí', es 'no', no solo que el 'no es no'"

Me ha pasado de estar bailando en una discoteca y que de pronto se acerque un hombre a acosarme. Yo tengo el derecho a bailar como me de la gana sin tener que aguantar ningún acoso"

El patriarcado te dice 'baila, pero no como una puta'. Yo bailo como me da la gana, tú no tienes derecho a calificarme como puta, como monja ni nada"

El feminismo no es algo que se vea mucho en televisión y me gusta que me hayas traído para hablar de él en 'prime time', en una cadena como esta"

Todo el imaginario patriarcal me ha enseñado que las mujeres que disfrutan de su sexualidad sin pudor y delante de los demás son "un poco zorras", mientras que ellos son machotes"

Lo voy a tener mucho más fácil (laboralmente) que una mujer negra, gitana, 'trans', que una mujer con la talla 42... Pero sólo porque cumplo el patrón hetero-normativo de mujer blanca, delgada y todavía en edad de procrear"

Sólo el 7,5% de los personajes históricos que se estudian en las escuelas son mujeres. Esa ausencia de mujeres en los libros de textos merma la autoestima de las mujeres desde niñas"

A las brujas no las quemaron por malas, las quemaron por inteligentes, por rebeldes, por ser mujeres libres. Por querer ser parte de historia. Por adquirir conocimientos que estaban reservados sólo a los hombres..."

¿No te parece llamativo que las niñas a partir de 6 años crean que las profesiones con más cualificación son para los hombres y que el cuidado siga recayendo en las mujeres?"