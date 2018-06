El mensaje de Raquel del Rosario tras la muerte de su cuñado, Edu del Prado, de UPA Dance

La cantante Raquel del Rosario —exvocalista del grupo El sueño de Morfeo, que representó a España en Eurovisión en 2013— ha dedicado unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram al actor y cantante de UPA Dance Edu del Prado.

Del Prado, que falleció este sábado en Valencia a los 40 años, era su cuñado. La cantante acompañó su mensaje con una fotografía en blanco y negro de su hermano mayor, Misael, junto al artista.

A post shared by Raquel Del Rosario (@raqueldelrosario) on Jun 24, 2018 at 3:17am PDT

"El chico de la izquierda es mi hermano mayor, Misael, su marido, quien en las últimas semanas me ha enseñado un montón de cosas (más) mientras nos acompañábamos en la distancia. Estoy deseando abrazarle", asegura la cantante.

Del Rosario recuerda al miembro de UPA Dance como "un huracán lleno de energía". "Vino a recordarnos que el amor hace que los miedos se desvanezcan, desde ese día todo es mejor", añade.

"Ahora Edu está en otro lugar, y aunque una entiende que este es un viaje corto y que no es el final, no puedo evitar que el corazón se me rompa un poquito hoy", afirma la cantante, que cierra su publicación con un "Feliz vuelo, te queremos" y el hashtag #EnElCieloEstrenanMusical.

En 23 horas la instantánea roza los 15.000 me gusta y los 700 comentarios.