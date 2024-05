Un venezolano cuenta el ataque xenófobo que vivió en un centro de salud en España: para reflexionar

El creador de contenido informativo de origen venezolano, @aliriocardona218 lleva dos años y medio viviendo en España y por primera vez ha vivido una situación marcada por xenofobia y ha contado todo lo que ocurrió, siendo el lugar de la historia un centro de salud.

"Estaba en un centro de salud porque me sentía un poco mal y, cuando voy a coger el ascensor para ir a la segunda planta, había un señor mayor y, cuando iba a entrar me dice 'no, no'", ha expresado el usuario.

"¿Vas a subir?", le preguntó al anciano, que respondió con un "sí, sí, pero yo subo solo, quiero subir solo". Le dejó subir, extrañado, y se volvieron a encontrar en la misma planta ya que, casualmente, debían acudir los dos al mismo lugar.

"¿Cuál es la risa, la burlita?", le recriminó el señor, ya que el joven venezolano se quedó incrédulo por la escena en el ascensor. "Si en un ascensor caben cinco o seis personas y me dices que quieres subir solo, ¿qué quieres que haga?". Y fue cuando el señor, de la misma nada, le atacó: "¡Vete a tu país!".

"Me dio una impotencia en ese momento... Dos años y medio que llevo aquí nunca había sufrido un ataque xenofóbico, e imagino que lo sufren muchas personas a diario, y esto no debería estar pasando en pleno 2024", ha confesado.

Ha mandado un mensaje a todos aquellos que sufren ataques xenófobos. "Sí tú eres una persona que ha sufrido un ataque así y estás totalmente en regla, que está trabajando, aportando, luchando para que el país siga adelante, tienes que darte a respetar", ha aconsejado, añadiendo que "puso al señor en su sitio educadamente".