Así es cómo esta mujer de 28 años dejó su trabajo al ganar 30.000 euros al mes gracias a sus Airbnb

A veces, el que arriesga acaba ganando. Es lo que le ha ocurrido a Saadia Touzri, una mujer alemana de 28 años que ha decidido dejar su trabajo para convertirse en inversora inmobiliaria.

Tal y como recoge Business Insider, su historia es la de una persona que estaba desmotivada en su empleo debido a que sentía que las tareas que le encomendaban no eran lo suficientemente exigentes, por lo que no se sentía realizada.

Saadia Touzri, que trabajaba en la gestión de proyectos de una empresa, quería vivir su propia aventura y construir algo propio. Por ello, a finales del año 2019, a ella y a su pareja se les ocurrió una idea con potencial de crecimiento: alquilar pisos y subarrendarlos en Airbnb.

Es decir, ellos alquilan los pisos pero, en lugar de disfrutar de los inmuebles, se los vuelven a alquilar a otras personas a través de la mencionada plataforma de alojamientos turísticos. Y el negocio ha resultado ser todo un éxito.

No obstante, el comienzo fue complicado, ya que coincidió con la irrupción de la pandemia de la COVID-19, un hecho que, precisamente, afectó de lleno al sector turístico. “Tuvimos que aparcar nuestros planes por el momento”, señala Touzri.

Creación de una empresa

Unos meses después volvieron a arrancar el negocio con la ampliación de la cartera a tres pisos. Y ahí sí que la experiencia comenzó a ser exitosa. “A partir de ese momento, todo sucedió con bastante rapidez. Ya al año siguiente, nuestra oferta creció en siete pisos hasta un total de 10 alojamientos. Decidimos crear una empresa para profesionalizarla”, cuenta la inversora.

Sin embargo, aún los ingresos no eran suficientes como para que los dos miembros de la pareja se centraran al 100% en la empresa de alquiler. En consecuencia, la pareja de Saadia Touzri se encargó del negocio durante los primeros años y la mujer continuó con su trabajo de gestora de proyectos (aunque dedicando también muchas horas al negocio de alquiler).

Dimisión de su trabajo gracias a los ingentes beneficios

Pero esa situación se acabó. Touzri ha dimitido: “El fin de semana pasado envié la dimisión por escrito. Ahora me quedan unos cuatro meses en la empresa. A mis padres no les hizo especial ilusión la dimisión. Pero hace tiempo que sé que me veo trabajando por cuenta propia en el futuro”.

Los números parecen avalar la decisión de la inversora alemana, ya que han llegado a ganar 31.000 euros al mes y cuentan con una cartera de 16 pisos. “Antes me había fijado este número (16 pisos) como objetivo para dejar mi trabajo. Con los ingresos que generamos con este número de alquileres, puedo estar segura de que ganamos lo suficiente para no someter a nuestra empresa a una presión financiera prematura innecesaria”, explica la mujer.

En cualquier caso, Saadia Touzri subraya que van a mantener los pies en el suelo pese al buen desempeño del negocio. “Al principio solo nos pagaremos lo suficiente para vivir. Queremos dejar la mayor parte de los beneficios en la empresa para que pueda seguir creciendo”, asegura la inversora inmobiliaria.