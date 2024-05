Revela la respuesta del hospital al preguntar si se puede llevar la placenta a casa tras el parto

La creadora de contenido Carla Herrero ha contado la respuesta del hospital en el que firmó el plan de parto cuando preguntó sobre la posibilidad que aparecía escrita para llevarse la placenta a casa. Es algo que, aunque parezca extraño, es posible.

Así lo ha confirmado en su perfil oficial de TikTok (@carlaherrero). "Me traje la placenta a casa en un tupper: parí, la placenta salió y me la traje a casa, lleva cinco meses en el congelador", ha afirmado en el vídeo, que cuenta ya con más de 3,4 millones de visualizaciones y 243.000 'me gusta'.

"Es un órgano, por ese entonces no se me pasaba ni por la cabeza, hasta que me dieron el plan de parto, vi la opción y, flipando, dije que me quería llevar la placenta", ha confesado.

Consultó a la matrona la posibilidad de llevársela a casa, por lo que le respondieron con una pregunta: "¿Para qué?". Puede parecer una pregunta sencilla, pero lo hacen realmente para asegurarse que después no se la va a comer. De hecho, tal y como cuenta la creadora de contenido, te hacen firmar un papel afirmando que no vas a comerte la placenta.

"Me dijeron que cuando fuera al parto lo indicase y que me llevara mi propio tupper, yo elegí el de Mercadona, pero no sabía ni de qué tamaño era", ha rematado.