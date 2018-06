El vídeo de Pedro Sánchez "borracho" que está circulando por WhatsApp y no te debes creer

No, Pedro Sánchez no ha hablado borracho de Mojácar y de marihuana con la periodista Esther Palomera. El vídeo que está circulando a través de WhatsApp, subido a Youtube por el usuario Famosos Borrachos, no es cierto.

El montaje ha tomado las imágenes de una entrevista concedida por el ahora presidente del Gobierno a El HuffPost en 2015. La voz del líder socialista se ha ralentizado en los momentos en los que responde a las preguntas de Palomera, para dar la impresión de que está ebrio.

La entrevista tuvo lugar en septiembre de 2015 y las imágenes manipuladas corresponden a un bloque de preguntas personales a Sánchez. Éste es el vídeo original: