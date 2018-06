La advertencia del portavoz de FACUA a los programas de la tele que se planteen entrevistar a 'La Manada' que ya es viral

El periodista, activista en la defensa de los derechos de los consumidores y portavoz de FACUA Rubén Sánchez ha lanzado una advertencia enTwitter, que en apenas un par de días tiene más de 14.000 'me gusta', por si "algún programa de televisión negocia pagar a los miembros de La Manada por una entrevista".

"Deberían valorar que minutos después de que se emita, circulará por WhatsApp, Telegram, Twitter y Facebook la lista de sus anunciantes", ha argumentado Sánchez, quien avisa de que "miles de consumidores serán llamados al boicot".

El mensaje, que tiene cerca de 10.000 retuits, ha generado un intenso debate con centenares de comentarios:

Me encanta que os creáis que los boicots creados en las redes sociales tienen algún efecto significativo en X empresa. Sois tan ilusos.

No te creas ....suele joder mucho una mala publicidad

No se acuerda de La Noria porque debía ser un crío cuando cancelaron el programa POR EL BOICOT A LOS ANUNCIANTES.

Por la entrevista a la madre del Cuco era no?

Yo también me sumo a la iniciativa y me voy a tomar la molestia de llamar x teléfono a los servicios de atención al cliente de esas marcas patrocinadoras anunciandoles que voy a dejar de consumir sus productos x financiar bazofia. Ya lo hice con Movistar cuando contrataron a Rato

Yo me fui d baja d telefónica y como motivo di q no queria q con mi dinero se contrataran corruptos!!!después d un montón d años cambie d compañía!!y si hace falta no comprar un producto d alguien q se anuncie en un medio q lleva violadores tampoco lo compraré!