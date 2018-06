Richard Harrison, el abuelo de La casa de los empeños (Mega), ha muerto a los 77 años, según ha confirmado Rick Harrison su hijo y coprotagonista del programa.

"Nuestra familia, el equipo de Gold and Silver Pawn y sus fans alrededor del mundo le echarán mucho de menos", ha escrito Rick Harrison en una publicación en Instagram. "Fue my héroe y he sido tremendamente afortunado de que fuese mi padre".

En el mensaje de despedida, Harrison ha añadido que su padre vivió "una vida plena y, a través del programa de televisión, ha llegado a la vida de mucha gente con sus lecciones sobre la importancia del amor a tu familia, el trabajo duro y el humor".

"Estamos muy agradecidos por todo vuestro apoyo y por vuestras oraciones y os pedimos un poco de privacidad para este tiempo", termina el post.

La casa de empeños comenzó a emitirse en julio de 2009 en Estados Unidos y es uno de los grandes éxitos de la TDT en España. Se centra en el mercadeo de objetos históricos que se vive en la tienda Gold and Silver, que abrió sus puertas en Las Vegas en 1989.