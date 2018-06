Salvini: "¡No os preocupéis, los barcos que veis no llevan ilegales!"

Al ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, le gusta crear polémica. Desde que ha llegado al cargo no pasa una semana en la que no esté en el foco de la noticia, y no por su trabajo... Sino por las cosas que dice. La última ha sido vía Twitter, con uno de sus tan amados 'selfies'. A través de este canal ha ironizado con el problema de la inmigración, colgando una foto en la que detrás de él se veían varios barcos en un canal y junto a la que decía "Buenas noches, amigos, ¿qué estás haciendo? PD: ¡No os preocupéis, los barcos que ves detrás de mí no llevan inmigrantes ilegales!".

Buona serata Amici, che fate?

P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini! pic.twitter.com/r811GJXdh7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 de junio de 2018

La foto la ha colgado antes de viajar a Libia, a donde ha llegado este lunes. El domingo por la noche agradeció a las autoridades libias por haber rescatado en el mar y llevado a Libia a más de 820 migrantes el domingo.

En total, desde el miércoles, unos 2.000 migrantes fueron interceptados o socorridos por la Armada libia.

Las condiciones meteorológicas de las últimas semanas facilitan las partidas desde las costas libias.

Libia es un país de tránsito hacia las costas europeas utilizado por miles de migrantes africanos. Todos los años mueren centenares en el intento de llegar a Europa cruzando el Mediterráneo en condiciones extremas.