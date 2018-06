El escatológico percance de Niña Pastori en 'El Hormiguero'

La cantaora gaditana Niña Pastori ha visitado este martes El Hormiguero (Antena 3) para presentar su último trabajo Bajo tus alas, en el que colabora con artistas como Pablo Alborán, Pablo López o Vanesa Martín. Durante la producción del disco, la cantante ha viajado a Marruecos, de hecho ha señalado que venía de allí antes de llegar al plató del programa de Pablo Motos.

Después del viaje la cantante se reunió con alguien de su equipo y se tomó un chicle hasta que éste se le cayó y lo perdió. "Hay que ver dónde estará el chicle", detalló Pastori, "miré el traje, que llevaba algo así más fresquito y suelto, el suelo... Lo miré todo". Sin embargo no fue hasta llegar al plató de El Hormiguero y cuando "Rebe", su peluquera y maquilladora, la empezó a peinar tras el trasiego del viaje que encontró el chicle pegado en el cogote. "Quería cepillarme el pelo y fue ahí cuando me di cuenta. El cepillo se me atascó y dije: el chicle. Menos mal que he tenido la suerte de que es en la parte de la nuca", bromeó.

Para mayor detalle, Motos sacó una bolsa de plástico en la que se encontraba el mechón de pelo perdido por la cantaora. "Estás un poquito calva ahora por detrás", bromeó Motos.

Pero las anécdotas íntimas no acabaron ahí. Pastori dio su versión del encuentro en los baños del AVE con Pablo López, que ya contó el cantante malagueño en su visita al programa en 2016. Pastori contó que se encontraba en los baños del AVE Madrid-Barcelona cuando se abrieron las puertas automáticamente. "Menos mal que llevaba falda larga y eso lo dejas caer y ya está", bromeó la cantante que asegura que empezó a reirse y se alegró mucho de que fuera López y no "otro desconocido del AVE". Le dije: "No sabes la alegría que me da que seas tú".