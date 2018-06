Quédate con su nombre: Alexandria Ocasio-Cortez, que se ha hecho con una victoria clave en EEUU

"Es la hora de uno de nosotros". Este es el lema con el que Alexandria Ocasio-Cortez, de 28 años, se había presentado a las primarias demócratas en Nueva York. Y ha dado en el clavo: al menos por el momento ha llegado su hora. Ha derrotado nada más y nada menos que al congresista Joe Crowley, que ocupa el cargo desde 1999 y es uno de los principales dirigentes del partido en la Cámara Baja.

Ocasio-Cortez, que se identifica con la ideología del senador demócrata Bernie Sanders, se ha hecho con un 57,5% y en noviembre enfrentará al republicano Anthony Pappas en este distrito progresista que aglutina partes del Bronx y de Queens. Esta joven tiene prácticamente asegurada la victoria, ya que se presenta por un un distrito que es abrumadoramente demócrata.

Nacida y criada en El Bronx, Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, ha hecho una campaña de base, con el apoyo de grupos liberales y progresistas como Our Revolution o de Bernie Sanders. Al haberse hecho con la victoria de este lunes, ha logrado una gran repercusión nacional, y ella es consciente de ello: "Es surrealista", dijo la política, que concedía una entrevista en televisión mientras se procedía al recuento de votos, según The New York Times.

"Cuando empecé me dijeron que era imposible, que no obtendría ni el 10% de los votos. Creo que puedo ganar", ha dicho Ocasio-Cortéz, en una entrevista telefónica con El Nuevo Día antes de conocer su victoria de esta noche. Pese a ese mal augurio, a esta joven demócrata los números empezaron a cuadrarle desde hace tiempo. Prueba de la popularidad que iba adquiriendo es cómo su vídeo electoral subía y subía en reproducciones. Este martes 27 de junio cuenta con más de 1,1 millones de visualizaciones:

It's time for a New York that works for all of us.



On June 26th, we can make it happen - but only if we have the #CourageToChange.



It's time to get to work. Please retweet this video and sign up to knock doors + more at https://t.co/kacKFI9RtI to bring our movement to Congress. pic.twitter.com/aqKMjovEjZ — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 30 de mayo de 2018

La base de su campaña ha sido la de estar en contacto con la gente, resaltando su perfil "de base" y su vocación de ayudar. "Nací en un lugar donde tu código postal determina el tipo de vida que vas a tener", narra ella misma en su vídeo. Esta educadora, organizadora y neoyorquina de clase trabajadora reitera cómo ha luchado por los derechos de niños, familias y neoyorquinos de clase trabajadora.

Ocasio-Cortez se ha dedicado al activismo, a estudiar economía y a organizar la comunidad porque se crió en un Nueva York con desigualdad económica. Como se describe en su web oficial, ha montado una campaña "dirigida 100% por voluntarios y sin dinero corporativo o de comités de acción política".

La muerte de su padre durante la crisis económica del 2008, hizo que Ocasio-Cortez comenzara a trabajar en restaurantes y en múltiples oficios para mantener a su familia económicamente. Su trasfondo trabajador y raíces humildes le han dado el punto de vista para luchar por los residentes del distrito y para hacerse con respaldos clave como el de Bernie Sanders, con quien comparte la vocación de trabajar por lograr un salario mínimo digno y una educación y cobertura médica "para todos".

Congratulations to @Ocasio2018 on her extraordinary upset victory tonight! She took on the entire local Democratic establishment in her district and won a very strong victory. She demonstrated once again what progressive grassroots politics can do. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 27 de junio de 2018

"¡Felicidades a @Ocasio2018 por su extraordinaria victoria de esta noche!", ha escrito Sanders, que ha ensalzado lo que una "política de base" de puede hacer.

Por su parte la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi (California), también se ha pronunciado. Ha felicitado a su colega Crowley "por un formidable legado de logros para la gente de Nueva York" y a Alexandria Ocasio Cortez "por su victoria".

.@RepJoeCrowley has been an unwavering champion for America's working families for almost two decades. I salute Chairman Crowley for a formidable legacy of achievement for the people of New York & congratulate Alexandria Ocasio-Cortez on her victory. https://t.co/QJtQWMih2n — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) 27 de junio de 2018

Y atentos a cómo el derrotado congresista Crowley ha felicitado a su contrincante... Destacando que fue "un honor" representar a Qeens y Bronx, anunciando que le dará su apoyo en las elecciones de noviembre y todo ello marcándose un buen espectáculo al ritmo de Born to Run.

I want to congratulate @Ocasio2018. I look forward to supporting her and all Democrats this November. The Trump administration is a threat to everything we stand for here in Queens and the Bronx, and if we don't win back the House this November, we will lose the nation we love. — Joe Crowley (@JoeCrowleyNY) 27 de junio de 2018