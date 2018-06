El autor del tiroteo en el periódico de Maryland actuó por "venganza"

El autor del tiroteo en un periódico local en Annapolis (EE.UU.) que ha causado cinco muertos -cuatro periodistas y un agente de ventas- ha actuado por "venganza", según han informado las autoridades, que siguen interrogándole para esclarecer los detalles del ataque.

El tiroteo ocurrió este jueves en el interior del Capital Gazette, el diario de cabecera de la capital de Maryland. "Este individuo tenía algún tipo de venganza contra el diario Capital", ha explicado en rueda de prensa el teniente Ryan Frashure, portavoz de la Policía del condado de Anne Arundel, donde ha tenido lugar el tiroteo.

Frashure detalló que el presunto autor del tiroteo había amenazado al periódico a través de las redes sociales. Aunque las autoridades no han identificado al detenido, los medios estadounidenses han informado de que se trata de Jarrod Ramos, un hombre de 38 años.

Police response for shooting in my newsroom. @capgaznews. pic.twitter.com/0O1LtlXdps