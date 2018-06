La ONG Proactiva Open Arms rescata a 59 personas en el Mediterráneo

La ONG española Proactiva Open Arms ha anunciado este sábado el rescate de 59 personas a la deriva en aguas del Mediterráneo y que se dirigen ya a "puerto seguro" a bordo del 'Open Arms'.

"Rescatadas y a salvo 59 personas a la deriva y en peligro de muerte Med Ahora todas a bordo OpenArms rumbo a puerto seguro", ha informado la propia ONG a través de Twitter.

El eurodiputado socialista Javi López --a bordo del buque de rescate 'Open Arms'-- ha informado de que entre los rescatados hay cuatro menores de edad y que dos de ellos no están acompañados de adultos. Los migrantes son de hasta 14 nacionalidades distintas.

La organización ha asegurado que están ya de camino a "puerto seguro", aunque ninguna autoridad de salvamento marítimo implicada ha confirmado este extremo.

Hoy no murieron 60 personas. No son negras, ni blancas, ni turistas, ni migrantes, son náufragos, vidas en peligro de muerte. Tenemos una obligación: proteger su vida.

Porque nadie desaparece en el mar, se los traga y escupe los cuerpos que no se pudieron o no quisieron rescatar pic.twitter.com/jtNf5Ckuwv