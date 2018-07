El palo de Sergio Ramos a Luis Rubiales tras la eliminación de España

Sergio Ramos ha lanzado este lunes una crítica indirecta al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras la eliminación de la Selección Española del Mundial de Rusia.

El capitán del Real Madrid y de la Selección ha publicado en Instagram un balance de la temporada, tanto en el club blanco como con la Roja. Al referirse a la segunda, Ramos ha lanzado un mensaje de crítica velada a Rubiales, que tomó la decisión de despedir a Julen Lopetegui como seleccionador a sólo tres días del comienzo del Mundial:

"No voy a valorar los actos ni las decisiones, pero la inestabilidad nunca es buena compañera", ha escrito el futbolista.

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Jul 2, 2018 at 6:04am PDT

En su mensaje, relata cómo los integrantes de la expedición española a Rusia se esforzaron por mantener la cohesión y ha pedido disculpas a la afición: "Y aunque muchos penséis que podríamos haber hecho más, no supimos hacer más. Porque nos dejamos sobre el verde hasta la última gota de sudor, el último ápice de energía y bravura. No lo habremos hecho como debíamos, pero sin duda lo intentamos hasta el final siempre".

"Pudimos hacerlo mejor, debimos hacerlo mejor, pero no solo no me avergüenzo, me enorgullezco de ser el capitán de esta enorme selección", remacha el defensa.

Ramos también ha tenido espacio para despedirse de Andrés Iniesta, que jugó ante Rusia su último partido con la Selección Española de Fútbol: "Y dicho esto, un recordatorio especial para un compañero y amigo en aventuras y desventuras, que nos hizo sentir aquello que nunca imaginamos. @andresiniesta8 , ha sido un placer recorrer este camino contigo de rojo. Como dije ayer, me hubiera gustado que te hubieras podido llevar un mejor recuerdo de tu despedida".

El central también ha hecho balance de la temporada con el Real Madrid, un año a su juicio "con sombras, bien es cierto, y con una gran luz", la Champions League.