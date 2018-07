Trump felicita a López Obrador y expresa su deseo de “trabajar con él"

La contundente victoria del izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha sacado este domingo a miles de mexicanos a las calles para festejar su triunfo como nuevo presidente de México, mientras sus oponentes, empresarios y la clase política le han dado un inmediato respaldo.

"Triunfó la revolución de las conciencias. No podemos dejar de reconocer que este triunfo pertenece a todas y a todos", ha apuntado el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que ha sido recibido en la plaza del Zócalo por más de 80.000 personas al grito de "¡presidente, presidente!" y "¡es un honor, estar con Obrador!".

Según una estimación preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE), López Obrador ha obtenido entre el 53% y el 53, % de los votos, mientras que Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), cerca del 22% y José Antonio Meadem del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI)m alrededor del 16% de los sufragios.

De acuerdo con una muestra de 7.700 actas de votación, el independiente Jaime Rodríguez Caldero, el Bronco, ha logrado un poco más del 5% de los votantes.

"No los voy a decepcionar", ha asegurado López Obrador ante miles de mexicanos en la plaza central de la Ciudad de México, en un mensaje en el que ha hablado de su programa de gobierno cuando asuma la Presidencia el próximo 1 de diciembre. "Va a ser gobierno del pueblo y por el pueblo", ha afirmado antes de concluir con una retahíla de "¡Viva México¡" que encendió a los allí congregados.

Poco antes, en un esperado mensaje desde un hotel del centro histórico, ha agradecido a la ciudadanía que el apoyo para encabezar un "proceso de cambio verdadero".

Ya como ganador, y después de meses con encontronazos con la patronal mexicana, ha tendido la mano a los empresarios asegurando que si bien revisará contratos públicos, siempre será por la "vía legal", y que el fin último de su Ejecutivo será detonar la "demanda interna".

El mensaje fue tan conciliador como el que le ha dedicado el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afirmando que colaborará con López Obrador para "construir una agenda para la estabilidad, la confianza y el desarrollo del país".

El líder izquierdista, que se presentaba por tercera vez a unas elecciones a la Presidencia tras sus derrotas en 2006 y 2012 —que atribuyó al fraude electoral— también ha recibido el apoyo de sus contrincantes, que poco después del cierre de urnas reconocieron la derrota.

Tanto Meade como Anaya desearon "éxito" al líder izquierdista por "el bien de México", en sendos mensajes ofrecidos tras las primeras encuestas a pie de urna.

Peña Nieto ha aparecido en las pantallas de todas las televisiones poco después de que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, diera a conocer los resultados del conteo rápido. "Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con la colaboración con el Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente", ha declarado Peña Nieto.

En respuesta, López Obrador ha agradecido el "comportamiento respetuoso" de Peña Nieto en estos comicios y también ha celebrado las "benditas redes sociales" y que los medios de comunicación no hayan jugado a la "guerra sucia" en su contra.

Mucho antes de los primeros resultados oficiales del árbitro electoral, una ola de líderes mundiales ya felicitaron al izquierdista.

Desde Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, pasando por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha celebrado que ha triunfado "la verdad por encima de la mentira".

El presidente los Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en felicitarlo vía Twitter, y exclamó: "Tengo muchas ganas de trabajar con él. ¡Hay mucho que hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México!".

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!