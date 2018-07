¡Se acabó el trabajar gratis! El Parlamento Europeo ha anunciado que reformará su reglamento interno para garantizar que todos los estudiantes que realicen prácticas en la institución comunitaria reciban una remuneración económica.

"Anoche la junta del Parlamento Europeo decidió que todos los becarios sean pagados", ha afirmado el Intergrupo Juvenil en un comunicado hecho público este martes en Facebook, en el que ha definido esta decisión como una "victoria".

🥳 🙌👏Last night the European Parliament adopted key principles on MEP's trainees that ensure that all interns in the Parliament will be paid. This comes after a long fought #fairinternships campaign! pic.twitter.com/jmeBiuLWLB