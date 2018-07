¿Qué pasa cuando nace un bebé prematuro?

La portavoz parlamentaria de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha dado a luz este martes a sus hijos mellizos en un hospital público madrileño. El parto estaba previsto para septiembre u octubre, por lo que al haberse adelantado son bebés prematuros que, según ha informado el padre, Pablo Iglesias, están en "observación". La madre, según Iglesias, se encuentra "bien".

A los bebés que nacen antes de haberse completado las 37 semanas de gestación se les considera prematuros, tal y como explica la Organización Mundial de la Salud, caso que es el de Leo y Manuel, los hijos de Irene y Pablo. La pareja anunció que iban a convertirse en padres comunicando que ella estaba de "casi 13 semanas". Por lo tanto, han nacido aproximadamente en la semana 26 de gestación, por lo que se les considerada "extremadamente prematuros", según la Asociación Nacional de Pediatría.

La mayoría de los partos prematuros ocurren de forma espontánea, aunque algunos se desencadenan como consecuencia de la inducción precoz de las contracciones uterinas o del parto por cesárea, ya sea por razones médicas o no médicas. Además, hay varios factores que pueden determinar que una mujer embarazada corra un mayor riesgo de parto prematuro, por ejemplo, según recoge la OMS, "un parto prematuro anterior, embarazos múltiples con mellizos, trillizos, etc". De hecho, la mayor complicación de los partos múltiples es la prematuridad: el 70% de los niños múltiples nacen por debajo de 37 semanas, según informa El País.

Los riesgos

Los niños prematuros no están totalmente preparados para la vida extrauterina, de ahí que cómo transcurra sus primeras horas de vida y los cuidados posteriores que reciban sean factores determinantes en su buen desarrollo. Ya no se trata sólo de que sobrevivan, sino de garantizarles una buena calidad de vida. Estos bebés se enfrían con más facilidad y pueden necesitar más ayuda para alimentarse que los niños nacidos a término. "Como su organismo todavía no está plenamente desarrollado, pueden tener problemas para respirar y sufrir otras complicaciones, como infecciones", explica la OMS. De ahí que tengan que pasar la primera etapa de su vida extrauterina en una unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), diseñada para proporcionarles "una atmósfera que limite el estrés y satisfaga sus necesidades básicas de calor, nutrición y protección para asegurar un crecimiento y adecuado desarrollo".

La mayoría de los prematuros requiere respiración asistida, alimentación vía parenteral y toda una serie de intervenciones, hasta que su organismo pueda funcionar por sí solo. Aún así, la maduración extrauterina provoca, en mayor o en menor medida, restricciones nutricionales y de aportación de oxígeno. El recién nacido puede sufrir también hemorragias cerebrales, según explica la revista especializada The Lancet.

Con todo, resulta clave el momento en el que se produce un nacimiento: existe una fuerte relación entre la edad gestacional y la importancia de las deficiencias. Cuanto más prematuros, más problemas.

Casi el 10% de los niños nacidos cada año en los países desarrollados lo hace de forma prematura; en España unos 30.000 niños, según la Asociación Española de Pediatría.