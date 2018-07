La conversación de Instagram que triunfa por su inesperado final

Una usuaria ha compartido en Twitter el extracto de una lamentable conversación con un hombre a través del chat de Instagram.

En la imagen se puede ver cómo un señor comenta una foto en la que aparece la mujer y escribe: "Joder, eres más fea...".

Ella, en lugar de ponerse a su altura, decide responder con humor: "La cara que me ha tocado, una lástima"

"Comparto tu opinión", apostilla entre risas.

Él, ante la lección de humildad de su vida, decide recoger cable y responde: "Bueno, hay muchas peores no sé por qué he tenido que decir nada sorry y un saludo".

La tuitera llamada @larastal_ ha subido esta conversación a Twitter y ha logrado que más de 7.500 compartidos y más de 26.000 me gusta.

Un minuto de silencio por este hater confundido pic.twitter.com/0IthBKXzfp — queen (@larastal_) 2 de julio de 2018