Cospedal, la mujer fuerte del partido que no logró convencer a la militancia

Diez años dirigiendo el partido, conociendo militantes y apoyando a sus dirigentes, diez años 'dando la cara' por un PP al que ha dedicado su vida política no han bastado para que los afiliados dieran su respaldo a María Dolores de Cospedal, que ha perdido la carrera por el liderazgo de los 'populares'.

Trabajadora incansable, valiente y generosa. Así la describen los suyos, que recalcan que Cospedal ha sido en estos años la mayor defensora del PP, de su historia y de sus valores. Y también de Mariano Rajoy.

EFE Partía con el aval de una década como número dos de Mariano Rajoy en el PP, un puesto desde el que ha tenido que hacer frente a algunos de los momentos más duros para el partido, no sólo por los reproches a las duras medidas que tomaba el Gobierno para atajar la crisis sino, sobre todo, por los casos de corrupción.

Ese haber estado a las duras y a las maduras en la dirección ha sido el argumento que más ha recordado la también exministra de Defensa durante estos días de campaña electoral.

Su candidatura fue toda una reivindicación: era ella la que había dado la cara por el PP y la que lo había defendido en sus momentos más duros. La que mejor lo conoce y los conoce a todos.

Así anunciaba Cospedal que se presenta como candidata a liderar el PP: "He dado la cara siempre, me la han partido varias veces pero me he levantado" https://t.co/O87OrSDE6S pic.twitter.com/wuFmtJwrWB