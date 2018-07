El 23 de junio doce niños del equipo de fútbol Los Jabalíes Salvajes y su entrenador se quedaron atrapados en la cueva Thuam Luang en Tailandia por una tormenta. Las labores de rescate ya han comenzado, y aunque ha habido complicaciones con el oxígeno, ocho niños ya han sido liberados.

Cuando Elon Musk, fundador de Tesla, ha escuchado esta historia que tiene pendiente a todo el mundo, ha decidido enviar un grupo de ingenieros de dos de sus empresas Space X, dedicada al transporte aeroespacial y The Boring Company, dedicada a la excavación e infraestructuras para ayudar al equipo de rescate, que ya cuenta con más de mil personas.

EFE

Musk ha utilizado su cuenta de Twitter para aplaudir al equipo de rescate. "Sigo impresionado por la valentía, la resistencia y la tenacidad de los niños y el equipo de buceo en Tailandia. Carácter humano en su mejor momento". También ha aprovechado para presentar diferentes ideas para facilitar el largo proceso.

Continue to be amazed by the bravery, resilience & tenacity of kids & diving team in Thailand. Human character at its best.